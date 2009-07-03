История парадов в Минске (ВИДЕО)

Полк, которым командовал Петр Брайко, особенно отличился в Неманском рейде. 3 июля бойцы расстреляли 9 батальонов немцев.
Узнаем у главного специалиста по прогнозам, начальника службы гидрометеорологических прогнозов республиканского центра гидрометеорологии, Дмитрия Рябова (ВИДЕО).
Более 200 самых маленьких минчан будут играть в уютных группах, плавать в бассейне, заниматься в тренажерном зале.
25 сентября 2026 20:25
25 сентября 2026 20:20
25 сентября 2026 20:18
25 сентября 2026 19:14
25 сентября 2026 19:04
25 сентября 2026 18:54
25 сентября 2026 18:20
25 сентября 2026 18:18