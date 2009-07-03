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История парадов в Минске (ВИДЕО)

03 июля 2009 08:58
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В июле 1944 в Минске от улицы Красноармейской прошли 30 000 белорусских партизан. Никем не повторенный знаменитый партизанский парад.
# общество # Спецпроект СТВ - Телемарафон

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