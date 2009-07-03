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Мир Муравьев (Киев): Я для Беларуси - родной иностранец (ВИДЕО)

03 июля 2009 09:02
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Мир Муравьев был среди людей, которые освобождали Беларусь. Он один из создателей мемориального комплекса в Брестской крепости.
# общество # Спецпроект СТВ - Телемарафон

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