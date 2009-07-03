Анжелика Агурбаш поздравила золотую белорусскую молодежь

Певица находится в Москве.
Певица находится в Москве.
Что нельзя проносить на праздник, расположение контрольно-пропускных пунктов, расписание праздничных мероприятий и план военного парада.
Красные знамена уже развивались над Домом правительства.
Мир Муравьев был среди людей, которые освобождали Беларусь. Он один из создателей мемориального комплекса в Брестской крепости.
25 сентября 2026 20:25
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