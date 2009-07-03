Минск: 1944-2009. Часть 1 (ВИДЕО)

Планы по переносу столицы, работа пленных в городе и стоительный бум - все это в видеорепортаже телеканала СТВ.
Камень в основание памятника павшим в боях за Отечество сегодня заложил лично Владыка Филарет.
Впервые мелодии в исполнении трубача из оркестра областного управления МЧС прозвучали 2 июля за несколько минут до полудня.
10 июня народная артистка СССР отметила 80-летний юбилей.
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