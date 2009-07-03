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Минск: 1944-2009. Часть 1 (ВИДЕО)

03 июля 2009 13:54
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Каким был Минск 65 лет назад - после освобождения города.

Планы по переносу столицы, работа пленных в городе и стоительный бум - все это в видеорепортаже телеканала СТВ.

# Культура # Спецпроект СТВ - Телемарафон

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