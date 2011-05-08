9 мая телеканал СТВ проведет традиционный праздничный телемарафон

Проводить телемарафоны в важные для страны дни для телеканала СТВ – уже устоявшаяся традиция. Праздничный эфир будет посвящен Дню Победы. Главная цель нынешнего - сбор средств на строительство музея истории Великой Отечественной войны.

До позднего вечера в студии будут говорить о тех, кто 66 лет назад принес на белорусскую землю долгожданную победу. Корреспонденты уже готовят репортажи о Брестской крепости, Буйничском поле. Репортеры покажут и уникальную хронику партизанских рейдов на Полесье и Витебщине.

Нынешний марафон под названием «Наша победа» соединит белорусскую столицу со странами СНГ и ближнего зарубежья, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». На прямой связи со студией своих соотечественников поздравят те, кто знают о войне не понаслышке, но живут за границей.

Гостями минской студии будут те, кто защищал и продолжает оберегать нашу страну. Это и выпускники военной академии, о своей интересной службе расскажут и солдаты роты почетного караула. Но это современность. О прошлом в беседе с корреспондентами и ведущими вспомнят главные герои – ветераны.

Олег Степанюк, ведущий СТВ:

К нам придут историки, политологи, но не буду раскрывать все интриги.

Я считаю, что такие марафоны нужно проводить, потому что война, сколько бы о ней не говорили, это часть истории.

Кирилл Данько, режиссер СТВ:

В этом году это будет особенный день для нас, потому что мы целый день будем работать в прямом эфире, все будут задействованы в работе над марафоном.

Несмотря на выходной, сегодня в студиях СТВ проходят «тракты». Так на телевидении называют генеральные репетиции, на которых задействованы все: ведущие, режиссеры, осветители и телеоператоры.

Цель телемарафона – сбор средств на строительства музея Великой Отечественной войны. Строительство по истине всенародного объекта – дань памяти защитникам родины. Возведение нового здания музея истории Великой Отечественной войны началось в прошлом году. Практически все строительные работы здесь планируют завершить за год до открытия – к 9 мая 2013. Еще один год понадобится для оформления экспозиции.

Четыре экспозиционных зала будут представлять собой путь Великой Отечественной войны. По проекту, здание музея – это «архитектурный салют», на лучах которого разместятся скульптурные рельефы и будут увековечены имена Героев Советского Союза. Специалисты прогнозируют: если раньше посещаемость музея составляла примерно полторы сотни тысяч человек в год, то после открытия нового здания эта цифра утроится.

Сергей Азаронок, директор Государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Уверен, что эта идея даст прекрасные результаты. Каждый житель будет чувствовать свою причастность к тому, что строится великий храм победы.

В студии праздничного телемарафона будут трудиться две пары ведущих: Олег Степанюк и Ирина Мартьянова, Жан Кодеба и Екатерина Забенько. Звездам СТВ придется провести в прямом эфире почти 20 часов. Ведущая «Большого города» утверждает: в такой праздник смогла бы провести перед камерой и больше времени.

Екатерина Забенько, ведущая СТВ:

Я думаю, что это самое малое, что я могу сделать в этот праздник. Мне всегда хотелось внести какую-то лепту в этот великий день.

Думаю, что стоит в этот день быть с нами, быть в курсе событий в городе, в стране, прочувствовать атмосферу праздника.

Принять участие в благотворительной акции сможет любой телезритель. Средства уже завтра можно будет перечислить на специальный расчетный счет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».