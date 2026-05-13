Новости по тегу #Сомалийские пираты

За короткий период там были захвачены три судна, и это уже рассматривают как серьезную угрозу для безопасности международных морских маршрутов.
Морские разбойники напали на судно у берегов Омана. Танкер с грузом каустической соды был захвачен всего за час до того, как его должны были взять под свою охрану европейские военные корабли. О требованиях пока ничего неизвестно.
Новости Франции. Пятеро морских разбойников приговорены к тюремному заключению от четырех до восьми лет.
Новости Франции. Процесс - закрытый. На скамье подсудимых — шестеро морских разбойников. Разбирательство будет вестись судом по делам несовершеннолетних.
Приговор огласил Национальный суд. Он признал двух морских разбойников причастными к захвату испанского рыболовецкого судна Alakrana в 2009 году.
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