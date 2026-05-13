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Новости по тегу #Сомалийские пираты

У берегов Сомали фиксируют новый всплеск пиратской активности
13 мая 2026 07:20

У берегов Сомали фиксируют новый всплеск пиратской активности

01 ноября 2012 10:41

В МИД Беларуси подтвердили освобождение белоруса из лап морских пиратов

25 октября 2012 10:32

Заложник, захваченный пиратами вблизи Нигерии, – выходец из Беларуси

25 октября 2012 07:10

Сомалийские пираты обстреляли флагманский корабль НАТО. Во время ответного огня погиб 1 пират

22 октября 2012 06:38

Пираты захватили судно в Нигерии. На борту россияне, эстонец и, возможно, белорус

18 октября 2012 16:13

В Нигерии проходит подготовка к переговорам об освобождении захваченных пиратами членов экипажа буксира «Либерти-249»

17 октября 2012 17:08

У берегов Нигерии пираты захватили судно c белорусом, россиянами и эстонцем на борту

29 августа 2012 06:49

Пираты захватили танкер с 24 российскими моряками на борту у берегов Того (Западная Африка)

28 декабря 2011 13:06

В Аденском заливе пираты захватили итальянский танкер с 18 моряками из Украины, Италии и Индии

01 декабря 2011 09:01

Парижский суд вынес приговор по первому в истории современной Франции делу о захвате судов сомалийскими пиратами

15 ноября 2011 11:29

Впервые во Франции в закрытом режиме судят сомалийский пиратов. Одному из обвиняемых еще нет 18

04 мая 2011 08:30

К 439 годам заключения приговорены сомалийские пираты в Испании