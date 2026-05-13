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У берегов Сомали фиксируют новый всплеск пиратской активности

13 мая 2026 07:20
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У берегов Сомали фиксируют новый всплеск пиратской активности. За короткий период там были захвачены три судна, и это уже рассматривают как серьезную угрозу для безопасности международных морских маршрутов. Сомалийская береговая охрана подтверждает серию атак и сообщает о взаимодействии с международными структурами. Ситуация осложняется тем, что внимание военно-морских сил сейчас сосредоточено на напряженности в Красном море и Ормузском проливе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У берегов Сомали фиксируют новый всплеск пиратской активности-2

По данным международных центров мониторинга, суда, проходящие вдоль сомалийского побережья, особенно на участке между Могадишо и Хафуном, должны переходить на режим максимальной осторожности. Эксперты предупреждают: если тенденция сохранится, под угрозой окажется один из ключевых маршрутов мировой торговли. 

У берегов Сомали фиксируют новый всплеск пиратской активности-4

Авейс Хуссейн, аналитик:
Здесь сходятся два фактора. Во-первых, сокращение международных военно-морских операций в регионе. Во-вторых, слабость собственных морских сил Сомали. В таких условиях стабильность невозможна и пиратская активность закономерно растет. 

У берегов Сомали фиксируют новый всплеск пиратской активности-6

Аднан Абди Али, эксперт по Сомали:
У правительства есть план борьбы с пиратством. Решение – усиление оперативных возможностей и восстановление контроля над морем. Сомали уже движется в этом направлении, опираясь на поддержку Турции, Китая и стран Европы. Инфраструктура развивается, и это дает шанс изменить ситуацию.

Сомали и Турция заключили 10-летнее соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Оно предусматривает подготовку и оснащение морских сил для защиты побережья от пиратства и незаконного промысла. Недавно опубликованы кадры совместных учений военно-морских подразделений двух стран. Эксперты подчеркивают: если всплеск пиратства не будет остановлен, риски для глобальной логистики продолжат расти.

# Сомалийские пираты

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