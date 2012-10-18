Новости Нигерии. В Нигерии проходит подготовка к переговорам об освобождении захваченных пиратами членов экипажа буксира «Либерти-249». При этом, по некоторым сведениям, в район инцидента перебрасывают и спецподразделения. Своих переговорщиков направила и компания-владелец.

В плену у пиратов, по официальным данным, находятся шесть россиян и эстонец. Ранее поступала информация, что среди них был и белорус. Она пока не подтверждается.

Тем не менее к расследованию инцидента подключился и МИД Беларуси. Однако на данный момент представители нашего внешнеполитического ведомства от заявлений воздерживаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Савиных, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Давайте не будет торопить события. Мы серьезно занимаемся этим вопросом. Консульская служба проводит соответствующее расследование. К этой работе подключено наше посольство в Нигерии. Мы постоянно контактируем с соответствующими службами МИД России. Когда ситуация прояснится, мы вас проинформируем.