У берегов Нигерии пираты захватили судно c белорусом, россиянами и эстонцем на борту

Новости Беларуси. Ситуацию с очередным пиратским нападением на корабль в территориальных водах Нигерии проясняют сейчас сотрудники Министерства иностранных дел Беларуси. Консульский отдел этого ведомства, во взаимодействии с российскими коллегами, работает над выяснением всех обстоятельств произошедшего и над освобождением жертв морского разбоя.

17 октября стало известно о нападении пиратов у берегов Нигерии на судно «Бурбон Либерти 249». Произошло это утром 15 октября. По официальным данным, подтвержденным, в том числе и в МИД России, в плен к вооруженным людям попали шестеро россиян и гражданин Эстонии. Их вывезли с корабля в неизвестном направлении. Остальные девять членов экипажа не пострадали, и, как сообщают хозяева судна, в данный момент находятся на его борту.

При этом в ряде интернет-ресурсов также появилась информация, согласно которой одним из захваченных в плен оказался белорус, работавший на «Бурбон Либерти 249» вторым механиком. Перед прерванным пиратами рейсом его должны были сменить. Однако этого, вероятно, не произошло. В то же время родные белорусского члена экипажа захваченного судна отказываются комментировать ситуацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.