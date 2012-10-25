Новости Нигерии. Заложник, захваченный пиратами вблизи Нигерии, – выходец из Беларуси. Это подтвердили в МИД нашей страны. Правда, имеет ли он белорусское гражданство, пока неизвестно.

Консульское управление и посольство нашей республики в Нигерии тесно сотрудничает с российскими коллегами и местными властями.

Судно французской компании было захвачено пиратами в нигерийских водах, где занималось обслуживанием морских платформ по добыче углеводородов. На борту находились граждане России, Эстонии и предположительно Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Савиных, начальник управления информации – пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

По данному вопросу по-прежнему остается много неясностей. Он явно является выходцем из Республики Беларусь. В то же время он может являться гражданином Российской Федерации. Но, несмотря на это, посольству Беларуси в Нигерии даны указания оказывать всяческое содействие в урегулировании этого происшествия.