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В МИД Беларуси подтвердили освобождение белоруса из лап морских пиратов

01 ноября 2012 10:41
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Новости Нигерии. В Нигерии освобождены моряки, попавшие в плен к пиратам. На данный момент они находятся на территории этой страны под наблюдением медиков и психологов. Состояние здоровья семерых мужчин оценивается как удовлетворительное. Члены экипажа в ближайшие дни вернутся домой.

Напомним, захват моряков произошел 15 октября в территориальных водах Нигерии. Пираты напали на французское судно, которое занималось обслуживанием нефтяных платформ у южного побережья Нигерии. Среди похищенных оказался и уроженец Беларуси.

Андрей Савиных,  начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:
Он освобожден вместе с остальными. Мы приветствуем успешное завершение этого инцидента. Мы будем рады приветствовать выходца из Беларуси на нашей земле.

Подобные нападения в Нигерии не редкость. У той же французской компании  уже  трижды похищали сотрудников. Все они в итоге были освобождены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Сомалийские пираты # Криминал

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