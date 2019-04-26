Каждый пятый доллар пополняет бюджет Беларуси за счет экспорта интеллектуальной собственности

Новости Беларуси. Каждый пятый доллар пополняет бюджет нашей страны за счет экспорта интеллектуальной собственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, как ее защищать, 26 апреля обсуждали в Минске.
Экспорт Беларуси на треть состоит из высокотехнологичной продукции. В денежном выражении это 10 миллиардов долларов. Количество инноваций постоянно растет. Только за 2018 год выдано около 700 патентов.
Сергей Щербаков, заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:
У нас система защиты интеллектуальной собственности работает на опережение. У нас система в целом была выработана к настоящему моменту гармонично к международным требованиям.
В этом году порядка 67 миллионов долларов получили наши правообладатели за то, что в других странах пользуются их интеллектуальной собственностью. Мы, конечно, очень позитивно оцениваем такой результат, это очень хорошо.
Что касается работы, которая проводится у нас здесь, то, конечно, в первую очередь это законодательная работа. Только в этом году принято порядка 50 различных нормативных актов.
Летом 2019 года Минск примет представителей Ассамблеи Всемирной организации интеллектуальной собственности. Они проведут встречу под девизом «В борьбе за золото – интеллектуальная собственность и спорт». Она пройдет накануне II Европейских игр.