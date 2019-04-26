Каждый пятый доллар пополняет бюджет Беларуси за счет экспорта интеллектуальной собственности

Экспорт Беларуси на треть состоит из высокотехнологичной продукции. В денежном выражении это 10 миллиардов долларов. Количество инноваций постоянно растет. Только за 2018 год выдано около 700 патентов.

Новости Беларуси. Каждый пятый доллар пополняет бюджет нашей страны за счет экспорта интеллектуальной собственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, как ее защищать, 26 апреля обсуждали в Минске.

Сергей Щербаков, заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:

У нас система защиты интеллектуальной собственности работает на опережение. У нас система в целом была выработана к настоящему моменту гармонично к международным требованиям.

В этом году порядка 67 миллионов долларов получили наши правообладатели за то, что в других странах пользуются их интеллектуальной собственностью. Мы, конечно, очень позитивно оцениваем такой результат, это очень хорошо.

Что касается работы, которая проводится у нас здесь, то, конечно, в первую очередь это законодательная работа. Только в этом году принято порядка 50 различных нормативных актов.

Летом 2019 года Минск примет представителей Ассамблеи Всемирной организации интеллектуальной собственности. Они проведут встречу под девизом «В борьбе за золото – интеллектуальная собственность и спорт». Она пройдет накануне II Европейских игр.