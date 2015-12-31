Как сделать последний день в году запоминающимся и удивить своих коллег?

Сегодня последний рабочий день в этом году и хочется сделать его ярким и запоминающимся. Конечно, нарядная елка и сладкий стол – хорошо, но хочется особенно удивить своих коллег. Как это сделать, узнаем прямо сейчас!

Этого забавного снеговика из пластмассовых стаканчиков создавали всей семьей. Подарить праздник в предновогодние будни и создать уютный микроклимат для сотрудников в этой фармацевтической компании – хорошая традиция.

Еловые венки, снежинки, гирлянды. Оригинальные украшения в офисах продумывали маркетологи.

Причем, в новогодних мероприятиях участвуют и дети работников. Они делают своими руками подарки Деду Морозу и получают символичные призы.

А такие замечательные корзины Дед Мороз вместе со сказочными персонажами оставляет сотрудникам для сладкого чаепития… Новый год – время чудес, и добром здесь привыкли делиться не только среди коллег…

Кожаные ежедневники, чехлы для мобильных и сертификаты на дизайнерскую одежду – здесь умеют дарить коллегам сувениры со вкусом. Творческий коллектив Недели моды в Беларуси для 31 декабря выбрал дресс-код в тему. Зелено-оранжевые наряды, словно передают аромат хвои и цитрусовых, в канун Нового года. Атмосфера в кабинете также создает сказочное настроение. Для своих знакомых самые стильные сотрудники по традиции делают приятные рождественские комплименты в виде почтовых открыток с теплыми пожеланиями… Благодаря творчеству талантливых фотографов на неделях моды, у коллектива накопился богатый материал снимков, который позволяет создавать настоящие шедевры. Так, пришла идея нового календаря- 2016!

Купить одинаковые ингредиенты и устроить кулинарный поединок среди коллег, поменяться должностями и сменить роль бухгалтера на менеджера, сделать елку из стикеров на компьютерном столе. Организовать в офисе каток и сменить на пару часов ламинат на лед, да и просто – устроить совместную уборку в кабинете под музыку и оставить все ненужное в прошлом году. За идейным расписанием на 31 декабря - мы обратились к шоумену и певцу Славу Нагорному!

В рождественской эстафете активно участвуют и корреспонденты телеканала СТВ и играют в «Тайного Санту».

Огромный пирог с монетками, расписные имбирные пряники, эксклюзивная брошь в виде сердца, милые ангелочки и именные ручки… Оперативно и креативно. Фантазии журналистам новостей «24 часа» не занимать. Оттого рабочие столы в предпраздничные дни превратились в удивительную галерею подарков. Из мешка Санты корреспонденты доставали конфеты с именами своих коллег – такой символичный жребий определил, кто и кому будет оставлять презенты, причем, абсолютно анонимно… В кабинете появились курьеры, журналисты стали приходить пораньше и уходить позже. У каждого Неуловимого Санты свой метод!

Согласитесь, это отличная идея – познакомиться с коллегами поближе и подружиться. Корпоративных мероприятий должно быть больше, ведь они сплочают коллектив и превращают наши трудовые будни в праздник, и сегодня мы от души вам желаем легкого и позитивного дня!