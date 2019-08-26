Белорусские связисты примут участие в совместном оперативном учении «Щит Союза – 2019»

Новости Беларуси. Продолжается перегруппировка соединений и воинских частей белорусской армии к месту проведения совместного учения «Щит Союза», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для участия в маневрах в Нижегородскую область России выдвинулись и наши связисты. Связь в военном деле – основа управления. Белорусские военнослужащие готовы обеспечить командиров всеми ее видами. Техника доставляется по железной дороге. В составе эшелона – новые и модернизированные образцы.

Сергей Щербаков, командир бригады связи:

Без связи ни один командир, ни один командующий не сможет грамотно и эффективно управлять своими подразделениями, воинскими частями. Поставлена задача совершить марш комбинированным способом и переместиться на полигон Российской Федерации. Развернуть узел связи совместного штаба руководства учениями и обеспечить руководителя учений, а также аппарат учения всеми видами современной связи.