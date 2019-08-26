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Белорусские связисты примут участие в совместном оперативном учении «Щит Союза – 2019»

26 августа 2019 06:39
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Новости Беларуси. Продолжается перегруппировка соединений и воинских частей белорусской армии к месту проведения совместного учения «Щит Союза», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские связисты примут участие в совместном оперативном учении «Щит Союза – 2019»-1

Для участия в маневрах в Нижегородскую область России выдвинулись и наши связисты. Связь в военном деле – основа управления. Белорусские военнослужащие готовы обеспечить командиров всеми ее видами. Техника доставляется по железной дороге. В составе эшелона – новые и модернизированные образцы.

Белорусские связисты примут участие в совместном оперативном учении «Щит Союза – 2019»-4

Белорусские связисты примут участие в совместном оперативном учении «Щит Союза – 2019»-6

Сергей Щербаков, командир бригады связи:
Без связи ни один командир, ни один командующий не сможет грамотно и эффективно управлять своими подразделениями, воинскими частями. Поставлена задача совершить марш комбинированным способом и переместиться на полигон Российской Федерации. Развернуть узел связи совместного штаба руководства учениями и обеспечить руководителя учений, а также аппарат учения всеми видами современной связи.

Белорусские связисты примут участие в совместном оперативном учении «Щит Союза – 2019»-9

Совместное белорусско-российское учение «Щит Союза» пройдет с 13 по 19 сентября в России. От нашей страны участие в маневрах примет свыше 4 тысяч человек личного состава, более 30 танков, 80 бронированных машин, около 50 реактивных систем залпового огня, а также авиация.

Белорусские связисты примут участие в совместном оперативном учении «Щит Союза – 2019»-12

Белорусские связисты примут участие в совместном оперативном учении «Щит Союза – 2019»-14

# Военные учения # общество # Сергей Щербаков # Фотофакт

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