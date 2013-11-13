Жители одной из улиц Полоцка полгода добираются до своих домой через раскопанную для теплотрассы траншею

Новости Беларуси. На одном из переулков Полоцка уже почти полгода невозможно пройти к домам. Причина тому – раскопки. Правда, не исторические, к которым уже давно привыкли жители древнего города. Дело в том, что еще весной здесь начали прокладывать новую теплотрассу к жилому микрорайону. В итоге дорога раскопана до сих пор, а зима не за горами.

Маргарита Пожидаева:

13 августа родила, 16 мы возвращались из роддома. Мы уже не могли подъехать к дому. Мы опять же, там, с другой стороны, по другой улице приехали, пешком шли. Ну, в общем, все это так неудобно.

Три месяца до и три после рождения малыша Рита ходит по собственной улице с опаской. Сейчас и вовсе преодолевать раскопанную траншею без посторонней помощи невмоготу. Кажется, на очередной «переправе» Дениска вот-вот выпадет из коляски.

Маргарита Пожидаева:

Работают медленно очень, потому что начали в июле все эти раскопки. И все это в час по чайной ложке.

Когда сварили трубы, закапывать все это медленно. В общем, я не знаю, раз в неделю. Хорошо, если раз в неделю там кто-то появлялся.

Мостики соединяют левую и правую стороны улицы. Что любопытно, они появились здесь буквально месяц назад. Раньше же людям, чтобы преодолеть такое препятствие, приходилось обходить вокруг либо же идти напрямик. Правда, как-то страшновато.

Прогулки с препятствиями ежедневно совершает и соседка Риты Валентина Алексеевна. В ее доме нет воды, а до колонки, которая находится в начале улицы, добраться можно лишь преодолев несколько преград. Но это еще полбеды. Несчастье еще и в том, уверяет пенсионерка, что со дня на день придут морозы, а топить печь в доме практически нечем.

Валентина Валынко:

У меня с весны привезены дрова, но их мало. Мы собирались еще в сентябре привезти, но до сей поры нет. Мы бы привезли, но машины вот здесь вот боятся не пройти.

Работы по замене теплотрассы, которая будет обогревать целый микрорайон Спасский, ведутся с мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Старые 30-летние трубы только прошлой зимой трижды приходилось латать. Но установка новых, растянувшаяся на полгода, в том числе и из-за отсутствия финансирования, доставила жильцам частной застройки массу неудобств. И потому вопрос местных жителей «когда все закончится» все еще актуален.

Юрий Русецкий, слесарь теплосетей жилищно-коммунального хозяйства Полоцка:

Как машины будут, как экскаватор. Экскаватор у нас каждый день, а машины с организации нанимают.

Сергей Щербаков, главный инженер жилищно-коммунального хозяйства Полоцка:

Возмущения людей мне тоже понятны, они оправданы. Однако сея теплотрасса, которую мы меняем, является стратегической для города.

К концу ноября работы будет закончены, теплотрасса будет введена в эксплуатацию. Вещи, связанные с благоустройством, связанные с подъездом людей, также до конца месяца будут сняты. Если возникают вопросы у граждан, связанные с подвозом дров либо с чем-то, мы готовы пойти навстречу и обеспечить граждан города Полоцка полностью всеми необходимыми для теплоснабжения средствами.

Закончатся ли не исторические, а коммунальные раскопки на улице Шмидта к концу месяца, скоро увидим.