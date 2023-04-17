Что такое электродома и выгодно ли в них жить? Рассказали эксперты
Новости Беларуси. Как энергия БелАЭС дает импульс для развития экономики? Что нам стоит энергодом построить и прокатиться на электрокаре? Кто выводит из ядерного строя, а кто строит планы на энергонезависимое будущее? Где в Беларуси мегаватты уже находят активное применение? Чтобы ответить на эти вопросы, в студии ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер, чтобы обсудить главную роль мирного атома.
Кирилл Казаков, СТВ:
Хотелось бы публично и интересно это рассказать. Я помню, что несколько лет назад в Лошице построили электродом. Хорошо о нем рассказывали журналисты, что там подача воды с помощью электричества, на электрических плитах готовят еду, электричеством обогревают. Потом это дело забылось, в итоге я насчитал в Минске 4 электродома. Ввели в эксплуатацию, это работает, планы есть, но пока это все… Либо спроса нет… Потому что если строят, значит умеют. Спроса нет или что?
Сергей Щербаков, академик-секретарь отделения физико-технических наук НАН Беларуси:
Вопрос электрического дома, чтобы водоснабжение было горячим, чтобы подогрев пищи был на электричестве, – это связано с тем, что у нас дополнительные мощности есть, которые мы можем использовать. Конечно, их целесообразно вводить там, где у нас нет уже готовой инфраструктуры.
Кирилл Казаков:
Понятно, что в Минске строить не очень экономично.
Сергей Щербаков:
Да, потому что зачем выбрасывать то, что и так хорошо у нас работает. Нужно его рачительно использовать. Поэтому там, где у нас этой инфраструктуры нет, там целесообразно строить такие электродома. Причем есть как минимум три варианта их возведения. Это самый простой с конвертерами, когда ставится просто обогреватель в квартиру, и он обогревает воздух. Потом это бойлер. Это для всего дома. Или бойлер в конкретной квартире. И у каждого из этих проектов есть свои плюсы и минусы. Капзатраты у первого варианта наименьшие. С точки зрения среднего срока самый экономичный вариант с бойлером на весь дом. Он электричеством разогревает воду на весь дом и потом ее разводит по обычным трубам, тем более проект уже есть.
Кирилл Казаков:
Это, например, если строится новый микрорайон где-нибудь под Минском, куда не надо вести теплоцентрали для обогрева, проще строить...
Денис Мороз, заместитель министра энергетики Беларуси:
Вы ошибаетесь, когда говорите, что один дом построили – и все.
Кирилл Казаков:
Я говорю, что в Минске, по-моему, построили 4 сейчас.
Денис Мороз:
По стране гораздо больше. Потребление электрической энергии населением на нужды отопления и горячего водоснабжения увеличилось за год в 5 раз – с 97 миллионов киловатт-часов почти до полмиллиарда киловатт-часов. То есть это процесс, который запущен. Это не теория, не просто картинки какие-то.
Кирилл Казаков:
Просто смысл какой? Если у нас рядом стоит электродом и обычный дом, хочется из-за того, что кажется, что у нас электричества много и оно дешевое, чтобы электродома были как минимум дешевле в обслуживании, чем обычные. Так получается уже?
Денис Мороз:
Тариф на электрическую энергию, который рассчитан на нужды отопления и горячего водоснабжения, как раз и рассчитан, исходя из того, чтобы затраты на отопление и горячее водоснабжение были такие же, как для отопления обычного дома.
Алена Сырока, СТВ:
Тогда зачем мне жить в электродоме, если у меня затраты будут такими же?
Денис Мороз:
Вы повышаете себе уровень комфорта.
Кирилл Казаков:
Это чем?
Денис Мороз:
Потому что уровень управления электроотоплением гораздо удобнее и эффективнее.
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