Что такое электродома и выгодно ли в них жить? Рассказали эксперты

Новости Беларуси. Как энергия БелАЭС дает импульс для развития экономики? Что нам стоит энергодом построить и прокатиться на электрокаре? Кто выводит из ядерного строя, а кто строит планы на энергонезависимое будущее? Где в Беларуси мегаватты уже находят активное применение? Чтобы ответить на эти вопросы, в студии ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер, чтобы обсудить главную роль мирного атома. Кирилл Казаков, СТВ:

Хотелось бы публично и интересно это рассказать. Я помню, что несколько лет назад в Лошице построили электродом. Хорошо о нем рассказывали журналисты, что там подача воды с помощью электричества, на электрических плитах готовят еду, электричеством обогревают. Потом это дело забылось, в итоге я насчитал в Минске 4 электродома. Ввели в эксплуатацию, это работает, планы есть, но пока это все… Либо спроса нет… Потому что если строят, значит умеют. Спроса нет или что?

Сергей Щербаков, академик-секретарь отделения физико-технических наук НАН Беларуси:

Вопрос электрического дома, чтобы водоснабжение было горячим, чтобы подогрев пищи был на электричестве, – это связано с тем, что у нас дополнительные мощности есть, которые мы можем использовать. Конечно, их целесообразно вводить там, где у нас нет уже готовой инфраструктуры. Кирилл Казаков:

Понятно, что в Минске строить не очень экономично. Сергей Щербаков:

Да, потому что зачем выбрасывать то, что и так хорошо у нас работает. Нужно его рачительно использовать. Поэтому там, где у нас этой инфраструктуры нет, там целесообразно строить такие электродома. Причем есть как минимум три варианта их возведения. Это самый простой с конвертерами, когда ставится просто обогреватель в квартиру, и он обогревает воздух. Потом это бойлер. Это для всего дома. Или бойлер в конкретной квартире. И у каждого из этих проектов есть свои плюсы и минусы. Капзатраты у первого варианта наименьшие. С точки зрения среднего срока самый экономичный вариант с бойлером на весь дом. Он электричеством разогревает воду на весь дом и потом ее разводит по обычным трубам, тем более проект уже есть. Кирилл Казаков:

Это, например, если строится новый микрорайон где-нибудь под Минском, куда не надо вести теплоцентрали для обогрева, проще строить...