В Орше планируют внедрять в производство разработки белорусских учёных

Сергей Щербаков, заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиями Беларуси:

С Оршанским инструментальным заводом будет проведена работа. Там будет инновационный проект, посвященный новому режущему инструменту. В том числе, кроме инновационного проекта, там будет два задания научно-технических программ, посвященный ионно-плазменной цементации, то есть упрочнению деталей этих. И что важно, что новые предприятия, не те, которые на слуху, вот «Легмаш», тоже участвует в государственной инновационной программе, это технологическое оборудование для нефтегазовой отрасли.