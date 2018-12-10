В Орше планируют внедрять в производство разработки белорусских учёных

Новости Беларуси. В Орше одновременно реализуют 5 инвестиционных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Орше одновременно реализуют 5 инвестиционных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь на бирже деловых контактов встретились ученые и промышленники. Город стал центром, где обсудили перспективы научно-технического развития целого региона. Местные предприятия нацелены на внедрение в производство новых разработок белорусских ученых.
Сергей Щербаков, заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиями Беларуси:
С Оршанским инструментальным заводом будет проведена работа. Там будет инновационный проект, посвященный новому режущему инструменту. В том числе, кроме инновационного проекта, там будет два задания научно-технических программ, посвященный ионно-плазменной цементации, то есть упрочнению деталей этих. И что важно, что новые предприятия, не те, которые на слуху, вот «Легмаш», тоже участвует в государственной инновационной программе, это технологическое оборудование для нефтегазовой отрасли.
Оршанский район – крупнейший белорусский логистический центр, а во времена Советского Союза еще и промышленный лидер. Сегодня необходимо вернуть былую славу региону, о чем неоднократно говорил Президент. Без нестандартных проектов и инновационных подходов к работе достичь цели невозможно.