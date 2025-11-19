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Новости по тегу #Руслан Чехов

В Беларуси отмечают День ракетных войск и артиллерии
19 ноября 2025 11:03

В Беларуси отмечают День ракетных войск и артиллерии

Белорусские военные совершили боевые пуски РСЗО «Полонез» в рамках контрольного занятия
31 декабря 2024 13:37

Белорусские военные совершили боевые пуски РСЗО «Полонез» в рамках контрольного занятия

Люди особой закалки. Белорусские ракетчики и артиллеристы продолжают славные традиции предков
19 ноября 2024 11:33

Люди особой закалки. Белорусские ракетчики и артиллеристы продолжают славные традиции предков

Белорусские военные успешно провели пуск из РСЗО «Полонез-М»
20 сентября 2024 17:09

Белорусские военные успешно провели пуск из РСЗО «Полонез-М»

Они на защите Родины! На торжественном собрании ко Дню ракетных войск и артиллерии вручили награды
19 ноября 2023 11:28

Они на защите Родины! На торжественном собрании ко Дню ракетных войск и артиллерии вручили награды

Белорусские военные приступили к самостоятельной эксплуатации «Искандера»
01 февраля 2023 13:14

Белорусские военные приступили к самостоятельной эксплуатации «Искандера»

Александр Лукашенко произвёл кадровые перестановки в военном блоке и оборонной отрасли
15 августа 2022 17:33

Александр Лукашенко произвёл кадровые перестановки в военном блоке и оборонной отрасли