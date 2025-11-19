Новости по тегу #Руслан Чехов

Этот род войск оснащается самыми современными перспективными системами вооружения, что выступает весомым фактором обеспечения военной безопасности Беларуси.
С задачами справились на отлично.
19 ноября в Беларуси отмечается День ракетных войск и артиллерии.
Новые технические решения позволили увеличить дальность поражения, повысились огневые возможности комплекса, в том числе поражение объектов на большей площади.
09 октября 2026 17:11
09 октября 2026 17:11
09 октября 2026 17:10
09 октября 2026 17:06
09 октября 2026 17:00
09 октября 2026 16:56
09 октября 2026 16:52
09 октября 2026 16:46