В Беларуси отмечают День ракетных войск и артиллерии
В Беларуси отмечается День ракетных войск и артиллерии. Их история – прекрасный пример беззаветного служения Родине. За проявленные мужество и отвагу в годы Великой Отечественной войны – 1885 воинов-артиллеристов удостоены высокого звания Героя Советского Союза, более миллиона – награждены орденами и медалями, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Верность героическим традициям поколения победителей демонстрируют военнослужащие ракетных войск и артиллерии современной белорусской армии. С профессиональным праздником их поздравил Президент.
Лукашенко поздравил ракетчиков и артиллеристов с профессиональным праздником.
Сегодня этот род войск оснащается самыми современными перспективными системами вооружения, что выступает весомым фактором обеспечения военной безопасности Беларуси.
Руслан Чехов, начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил – начальник управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
За последние три года наши ракетные войска приросли оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М». Реактивной системой залпового огня «Полонез-М». Мы отмодернизировали реактивные системы залпового огня «Ураган». Продолжаем модернизацию самоходных артиллерийских орудий. Реактивная система залпового огня «БМ-21». Идет работа по созданию отечественной радиолокационной станции контрбатарейной борьбы. Продолжается работа по совершенствованию систем управления.
Действовать быстро и автономно, используя все возможные средства разведки – такие задачи сегодня стоят перед нашими артиллеристами и ракетчиками. Их подготовка корректируется с учетом опыта современных военных конфликтов.