Прямой эфир

В Беларуси отмечают День ракетных войск и артиллерии

19 ноября 2025 11:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Беларуси отмечается День ракетных войск и артиллерии. Их история – прекрасный пример беззаветного служения Родине. За проявленные мужество и отвагу в годы Великой Отечественной войны – 1885 воинов-артиллеристов удостоены высокого звания Героя Советского Союза, более миллиона – награждены орденами и медалями, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси отмечают День ракетных войск и артиллерии-2

Верность героическим традициям поколения победителей демонстрируют военнослужащие ракетных войск и артиллерии современной белорусской армии. С профессиональным праздником их поздравил Президент.

Лукашенко поздравил ракетчиков и артиллеристов с профессиональным праздником.

Сегодня этот род войск оснащается самыми современными перспективными системами вооружения, что выступает весомым фактором обеспечения военной безопасности Беларуси.

В Беларуси отмечают День ракетных войск и артиллерии-4

Руслан Чехов, начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил – начальник управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
За последние три года наши ракетные войска приросли оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М». Реактивной системой залпового огня «Полонез-М». Мы отмодернизировали реактивные системы залпового огня «Ураган». Продолжаем модернизацию самоходных артиллерийских орудий. Реактивная система залпового огня «БМ-21». Идет работа по созданию отечественной радиолокационной станции контрбатарейной борьбы. Продолжается работа по совершенствованию систем управления.

Действовать быстро и автономно, используя все возможные средства разведки – такие задачи сегодня стоят перед нашими артиллеристами и ракетчиками. Их подготовка корректируется с учетом опыта современных военных конфликтов.

# Руслан Чехов # Вооруженные силы Республики Беларусь

Другие новости рубрики

Все новости
Дискуссии проходят в спокойном, конструктивном ключе – Рачков об осенней сессии ПА ОБСЕ
19 ноября 2025 10:49

Дискуссии проходят в спокойном, конструктивном ключе – Рачков об осенней сессии ПА ОБСЕ

Беларусь и Казахстан планируют в ближайшее время достичь товарооборота в 1 млрд долларов
19 ноября 2025 10:41

Беларусь и Казахстан планируют в ближайшее время достичь товарооборота в 1 млрд долларов

Белорусские судомоделисты завоевали награды на «Кубке Цемесской бухты»! Узнали, в чём секрет успеха
19 ноября 2025 10:11

Белорусские судомоделисты завоевали награды на «Кубке Цемесской бухты»! Узнали, в чём секрет успеха