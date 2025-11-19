В Беларуси отмечают День ракетных войск и артиллерии

В Беларуси отмечается День ракетных войск и артиллерии. Их история – прекрасный пример беззаветного служения Родине. За проявленные мужество и отвагу в годы Великой Отечественной войны – 1885 воинов-артиллеристов удостоены высокого звания Героя Советского Союза, более миллиона – награждены орденами и медалями, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня этот род войск оснащается самыми современными перспективными системами вооружения, что выступает весомым фактором обеспечения военной безопасности Беларуси.

Верность героическим традициям поколения победителей демонстрируют военнослужащие ракетных войск и артиллерии современной белорусской армии. С профессиональным праздником их поздравил Президент.

Руслан Чехов, начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил – начальник управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

За последние три года наши ракетные войска приросли оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М». Реактивной системой залпового огня «Полонез-М». Мы отмодернизировали реактивные системы залпового огня «Ураган». Продолжаем модернизацию самоходных артиллерийских орудий. Реактивная система залпового огня «БМ-21». Идет работа по созданию отечественной радиолокационной станции контрбатарейной борьбы. Продолжается работа по совершенствованию систем управления.

Действовать быстро и автономно, используя все возможные средства разведки – такие задачи сегодня стоят перед нашими артиллеристами и ракетчиками. Их подготовка корректируется с учетом опыта современных военных конфликтов.