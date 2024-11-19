Люди особой закалки. Белорусские ракетчики и артиллеристы продолжают славные традиции предков

Профессиональный праздник самого грозного рода войск. Мощь их оружия, выучка и боевое мастерство личного состава – важные слагаемые обороноспособности государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Профессиональный праздник самого грозного рода войск. Мощь их оружия, выучка и боевое мастерство личного состава – важные слагаемые обороноспособности государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
19 ноября в Беларуси отмечается День ракетных войск и артиллерии. Военнослужащих и ветеранов поздравил глава государства, выразив уверенность, что молодое поколение бойцов достойно продолжит и приумножит традиции своих героических предков.
Артиллеристы – люди особой закалки. Не зря бойцов ракетных войск называют «богами войны». Они готовы с полной отдачей выполнить любые вводные, нанеся противнику сокрушительный удар. Сегодня, как и прежде, ракетные войска и артиллерия стоят на страже рубежей родной страны. А на вооружении имеются мощнейшие ракетные, реактивные, артиллерийские системы. «Точка-У», «Смерч», «Полонез-М», «Искандер-М» лишь часть грозного отечественного арсенала в руках профессионалов своего дела.
Руслан Чехов, начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Беларуси:
Венцом подготовки в этом году у нас явилось контрольное занятие с ракетными войсками, которое прошло на одном из российских полигонов. На этом полигоне мы выполнили пуски из систем «Полонез», «Точка», «Смерч» на максимальной дальности. Сделали это в Республике Беларусь впервые. Пуски пройдены успешно. Ракетчики справились с задачами. Я считаю, что род войск готов к выполнению задач по предназначению.
Ракетчики и артиллеристы постоянно совершенствуют свое мастерство, выполняют огневые задачи с боевой стрельбой, в том числе и на максимальные дальности с высокой эффективностью.