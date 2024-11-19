Люди особой закалки. Белорусские ракетчики и артиллеристы продолжают славные традиции предков

Профессиональный праздник самого грозного рода войск. Мощь их оружия, выучка и боевое мастерство личного состава – важные слагаемые обороноспособности государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

19 ноября в Беларуси отмечается День ракетных войск и артиллерии. Военнослужащих и ветеранов поздравил глава государства, выразив уверенность, что молодое поколение бойцов достойно продолжит и приумножит традиции своих героических предков.

Артиллеристы – люди особой закалки. Не зря бойцов ракетных войск называют «богами войны». Они готовы с полной отдачей выполнить любые вводные, нанеся противнику сокрушительный удар. Сегодня, как и прежде, ракетные войска и артиллерия стоят на страже рубежей родной страны. А на вооружении имеются мощнейшие ракетные, реактивные, артиллерийские системы. «Точка-У», «Смерч», «Полонез-М», «Искандер-М» лишь часть грозного отечественного арсенала в руках профессионалов своего дела.