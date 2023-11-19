Они на защите Родины! На торжественном собрании ко Дню ракетных войск и артиллерии вручили награды

Новости Беларуси. Все, кто стоит на защите мира и спокойствия на нашей земле, накануне профессионального праздника получили заслуженные награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Все, кто стоит на защите мира и спокойствия на нашей земле, накануне профессионального праздника получили заслуженные награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Военнослужащие, ветераны, курсанты, почетные гости стали участниками торжественного собрания. На нем неоднократно подчеркивалось, что в распоряжении белорусской армии есть самые современные ракетные и беспилотные авиационные и огневые комплексы, высокоточные боеприпасы.
Руслан Чехов, начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Беларуси:
Очень символично, что в преддверии праздника ракетчики получили очередной подарок от государства. Буквально вчера был принят на вооружение ракетный комплекс «Полонез-М» с дальностью стрельбы до 300 километров.
«Полонез-М» – усовершенствованная версия уже стоящей на вооружении. Этот комплекс реактивной системы залпового огня позволит одновременно нанести с высочайшей точностью удар по восьми целям на дальности до 300 километров. Это могут быть командные пункты, арсеналы с боеприпасами, скопление техники.