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Они на защите Родины! На торжественном собрании ко Дню ракетных войск и артиллерии вручили награды

19 ноября 2023 11:28
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Новости Беларуси. Все, кто стоит на защите мира и спокойствия на нашей земле, накануне профессионального праздника получили заслуженные награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они на защите Родины! На торжественном собрании ко Дню ракетных войск и артиллерии вручили награды-1

Военнослужащие, ветераны, курсанты, почетные гости стали участниками торжественного собрания. На нем неоднократно подчеркивалось, что в распоряжении белорусской армии есть самые современные ракетные и беспилотные авиационные и огневые комплексы, высокоточные боеприпасы.

Они на защите Родины! На торжественном собрании ко Дню ракетных войск и артиллерии вручили награды-4

Руслан Чехов, начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Беларуси:
Очень символично, что в преддверии праздника ракетчики получили очередной подарок от государства. Буквально вчера был принят на вооружение ракетный комплекс «Полонез-М» с дальностью стрельбы до 300 километров.

Они на защите Родины! На торжественном собрании ко Дню ракетных войск и артиллерии вручили награды-7

«Полонез-М» – усовершенствованная версия уже стоящей на вооружении. Этот комплекс реактивной системы залпового огня позволит одновременно нанести с высочайшей точностью удар по восьми целям на дальности до 300 километров. Это могут быть командные пункты, арсеналы с боеприпасами, скопление техники.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Руслан Чехов # Фотофакт

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