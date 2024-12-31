Белорусские военные совершили боевые пуски РСЗО «Полонез» в рамках контрольного занятия

«Радости, процветания и мира» – арт-группа «Беларусы» поздравила с Новым годом

Новый 2025 год, полный надежд и веры в светлое и мирное будущее. Как важно сохранить то, что у нас уже есть, ведь нам есть чем гордиться, есть что беречь.