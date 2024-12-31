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Белорусские военные совершили боевые пуски РСЗО «Полонез» в рамках контрольного занятия

31 декабря 2024 13:37
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Безопасность государства в надежных руках. Наши военные в 2025-м готовы также самоотверженно защищать наш суверенитет и независимость, как и в завершающемся 2024-м. А свое мастерство служащие оттачивают на регулярных тренировках, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские военные совершили боевые пуски РСЗО «Полонез» в рамках контрольного занятия-2

Контрольное занятие с реактивным артиллерийским дивизионом белорусской армии прошло на одном из российских полигонов. Венцом полевой сессии стали боевые пуски из отечественных реактивных систем залпового огня «Полонез».

Белорусские военные совершили боевые пуски РСЗО «Полонез» в рамках контрольного занятия-4

Руслан Чехов, начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Беларуси:
Хочу отметить высокую заряженность, мотивированность наших расчетов, ракетчиков. Все стремились показать наивысший результат. Однозначно все молодцы, задача выполнена. Род войск готов к выполнению задач по предназначению.

Расчеты РСЗО наносили удары по объектам условного противника, находящимся на дальности 300 километров. С задачами справились на отлично.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # Руслан Чехов

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