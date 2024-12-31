Белорусские военные совершили боевые пуски РСЗО «Полонез» в рамках контрольного занятия

Безопасность государства в надежных руках. Наши военные в 2025-м готовы также самоотверженно защищать наш суверенитет и независимость, как и в завершающемся 2024-м. А свое мастерство служащие оттачивают на регулярных тренировках, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Контрольное занятие с реактивным артиллерийским дивизионом белорусской армии прошло на одном из российских полигонов. Венцом полевой сессии стали боевые пуски из отечественных реактивных систем залпового огня «Полонез».
Руслан Чехов, начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Беларуси:
Хочу отметить высокую заряженность, мотивированность наших расчетов, ракетчиков. Все стремились показать наивысший результат. Однозначно все молодцы, задача выполнена. Род войск готов к выполнению задач по предназначению.
Расчеты РСЗО наносили удары по объектам условного противника, находящимся на дальности 300 километров. С задачами справились на отлично.