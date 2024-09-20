Белорусские военные успешно провели пуск из РСЗО «Полонез-М»

Цель успешно поражена на расстоянии 300 километров. Белорусские военные впервые осуществили пуск из реактивных систем залпового огня «Полонез-М», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для пуска был задействован один из российских полигонов. Модернизированная РСЗО поступила в наши войска в 2023 году и позволит значительно увеличить дальность поражения. Боевая машина представляет собой пусковую установку для восьми ракет в контейнерах, которая размещается на шасси тягача, производства МЗКТ. Он известен своими прекрасными ходовыми качествами и проходимостью.

Руслан Чехов, начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил – начальник управления ракетных войск и артиллерии Генштаба Министерства обороны Беларуси:

Мы перед собой ставили две главные цели. Первая – проверить уровень подготовки наших подразделений ракетных войск в различных условиях обстановки. Вторая цель – подтвердить характеристики ракетных комплексов, которые стоят у нас в вооружении. Обе цели занятия достигнуты, ракетные комплексы подтвердили свои характеристики. Мы выполняли задачи на максимальных дальностях. Пуски прошли успешно. Главный итог контрольного занятия – ракетные войска готовы к выполнению задач по предназначению.

Новые технические решения позволили увеличить дальность поражения, повысились огневые возможности комплекса, в том числе поражение объектов на большей площади.