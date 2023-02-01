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Белорусские военные приступили к самостоятельной эксплуатации «Искандера»

01 февраля 2023 13:14
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Новости Беларуси. Белорусские военнослужащие приступили к самостоятельной эксплуатации оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Он считается лучшим в мире в своем классе. До этого белорусские военнослужащие прошли обучение в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские военные приступили к самостоятельной эксплуатации «Искандера»-1

После теоретического курса артиллеристы вели практическую подготовку уже на наших полигонах. Теперь они полностью самостоятельно могут справляться с высокоточным оружием, способным поразить любую цель на дальности до 500 километров. Масса боевой части только одной такой ракеты «Искандера» составляет полтонны, и перехватить ее не способна ни одна система ПВО.

Белорусские военные приступили к самостоятельной эксплуатации «Искандера»-4

Руслан Чехов, начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Беларуси:
В Республике Беларусь сейчас находится достаточный запас ракет к комплексу, который позволит выполнить любую задачу. В ракетных войсках не хватало в линейке средств огневого поражения комплекса, способного выполнять задачи на дальность более 300 километров.

Белорусские военные приступили к самостоятельной эксплуатации «Искандера»-7

«Искандер» может с высочайшей точностью поражать командные пункты, базы, подземные бункеры и другие объекты противника. Все это возможно благодаря уникальной системе наведения и управления ракетой в течение всего полета. Этим навыком хорошо овладели наши офицеры. Расчеты укомплектованы исключительно военнослужащими, которые проходят службу по контракту.

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Руслан Чехов # Фотофакт

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