Белорусские военные приступили к самостоятельной эксплуатации «Искандера»

Новости Беларуси. Белорусские военнослужащие приступили к самостоятельной эксплуатации оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Он считается лучшим в мире в своем классе. До этого белорусские военнослужащие прошли обучение в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После теоретического курса артиллеристы вели практическую подготовку уже на наших полигонах. Теперь они полностью самостоятельно могут справляться с высокоточным оружием, способным поразить любую цель на дальности до 500 километров. Масса боевой части только одной такой ракеты «Искандера» составляет полтонны, и перехватить ее не способна ни одна система ПВО.

Руслан Чехов, начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Беларуси:

В Республике Беларусь сейчас находится достаточный запас ракет к комплексу, который позволит выполнить любую задачу. В ракетных войсках не хватало в линейке средств огневого поражения комплекса, способного выполнять задачи на дальность более 300 километров.