Новости по тегу #Ретро Минск

Рубрика «Ретро» программы «Минск и минчане»
Сюжет белорусского телевидения о новом пассажирском дизельном поезде Минск-Вильнюс-Рига в 1949 году.
Сюжет белорусского телевидения о магазинах на первых этажах тогда ещё проспекта Сталина, ныне проспекта Независимости. «Столицу Беларуси украшают новые магазины. Гордость минчан — Центральный универмаг, один из крупнейших магазинов страны.... ».
Именно эта кинокартина в 20-е годы дала старт производству игровых фильмов в Беларуси. На ее просмотр в свое время могла попасть только избранная публика. Премьера «Лесной были» состоялась в 1926 году в столичном кинотеатре «Культура».
С каждым годом Минск разрастался, увеличивалось количество транспорта – это требовало точного соблюдения правил дорожного движения.
Бывшая минская улица Захарьевская, а ныне – проспект Независимости, была и улицей Советской, и проспектом Сталина, Ленина, затем Франциска Скорины. Она сменила много названий и направлений, но не изменила своего стратегического значения для города.
55 лет назад в самом сердце столицы был открыт 38-метровый обелиск в память о воинах и партизанах, павших в боях с фашистами.
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