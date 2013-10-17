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Новости по тегу #Ретро Минск

Выставка фото «Минское время». Как изменился Минск с начала 20 века?
17 октября 2013 07:47

Выставка фото «Минское время». Как изменился Минск с начала 20 века?

09 мая 2012 15:02

Победный Минск: 9 мая 1945 года. Видео

05 апреля 2012 06:55

Ретро. Поезд Минск-Вильнюс-Рига десятки лет назад

16 марта 2012 06:22

Ретро. Минск спустя 14 лет после войны

12 октября 2011 13:30

Как выглядели главные магазины Минска 50 лет назад?

«Лесная быль» — первый белорусский фильм, просмотр только для избранных
01 июня 2011 15:04

«Лесная быль» — первый белорусский фильм, просмотр только для избранных

02 сентября 2010 16:52

Минск в 1958 году: проблемы автомобилистов и пешеходов

31 августа 2010 14:09

История проспекта Независимости в Минске до 1941 года, когда он был полностью уничтожен

04 июля 2009 18:46

Обелиск на площади Победы. Открытие 4 июля 1954 года