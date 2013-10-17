Выставка фото «Минское время». Как изменился Минск с начала 20 века?

Новости Минска. Европейская столица в стиле неоклассицизма и начало 20 века, разрушенный город и трагическое эхо Второй мировой войны, модерновый мегаполис наших дней.

Путешествие в «Минское время» начинается со снимка дома графа Кароля Чапского. Всего за одно десятилетие, с 1890 по 1901 годы, этот градоначальник сумел превратить провинциальный губернский городок в европейскую столицу! При нем наконец-то заработал культурный долгострой – городской театр, ныне Купаловский, горожане стали пользоваться телефоном и прогуливаться вечером по освещенным улочкам.

Городская электростанция, общество сельского хозяйства, велотрек в Губернаторском саду, пивоваренный завод, который сохранился и по сей день, – все это было построено по инициативе графа Чапского.

Евгений Козюля, куратор выставки «Минское время», фотограф:

Это первая электростанция. Я как свидетель послевоенного времени, она была единственной в городе в начале войны. А это – предшественница современного трамвая, конка. Я сравнивал по городским схемам того периода и чуть позже, когда был трамвай: трамвай пошел, может быть, по тем же рельсам, что и конка ходила! Предположительно, в районе нынешней Площади Свободы.

Отправить весточку родным с видами Минска в начале прошлого века можно было с городской почты по улице Губернаторской, ныне Ленина. Архитектурный наряд отделения связи впечатляет! С панорамного снимка города конца 19 века можно хорошо рассмотреть бывшее здание синагоги. Именно на его место спустя полвека переедет русский драматический театр, ныне Горького, и встретит первых зрителей.

Если сегодня знакомство с Минском начинается с Центрального вокзала, то столица прошлого помнит пассажиров Виленского и Брестского вокзалов. Первый - на месте современного Центрального - еще можно увидеть надпись «Менск» и даже отправиться с него в город по трамвайным путям. Брестский вокзал, по старым картам города, находился примерно в районе нынешней станции «Институт культуры».

Евгений Козюля, куратор выставки «Минское время», фотограф:

Второй Виленский вокзал, имеются две фотографии. И фасад, и вторая рабочая часть с подвижными путями. Это те двухозные вагоны, которые использовались и для перевозки грузов, и наши солдаты из Германии возвращались на таких вагонах.

Уникальный снимок: Площадь Свободы 1920-х годов в окружении красноармейцев. После войны с поляками на фасадах зданий надписи исключительно по-польски. Особенно привлекательным это место было для мужчин того времени!

Евгений Козюля, куратор выставки «Минское время», фотограф:

Это часть гостиного двора, это видно. Сейчас это все сохранилось, не сохранилась эта церковь после войны, и старожилы очень хорошо помнят, как на этом месте стоял, извините, пивной павильон.

Моисей Напельбаум, братья Берманы, Эпштейн, Ментер, Кантарович - в Минске в начале 20 века действовало немало фотолабораторий, и были талантливые мастера. Паспорту с теснением, фамильные подписи… Их авторские портреты – настоящее искусство, таких лиц уже не встретишь! Фотогалерея минчан разных эпох. От 20-х годов и модерна до 40-х и милитари. Можно проследить не только как менялась мода: за каждым портретом - своя история и судьба.

Евгений Козюля, куратор выставки «Минское время», фотограф:

Предвоенного периода, и начало войны, еще в буденовках люди, например, это моя мама, молодая и красивая, и мои дед и бабушка.

Минск послевоенный в объективе фотокорреспондента Владимира Лупейко едва ли нуждается в комментариях. Сам автор прошел войну и отснял разрушенную столицу вопреки властям: показывать страшное лицо города в Советском Союзе запрещали! И лишь на 40-ю годовщину Победы обнародовали документальную хронику.

Вот перекресток Маркса и Энгельса возле Купаловского театра, здесь горожане даже с грудными детьми жили в палатках... Бывшая гимназия Рейман, доходный дом Костровицкой, послевоенная 9-я средняя школа… Легендарное здание из красного кирпича на Кирова сохранилось и по сей день. На ретро-снимке 40-х можно рассмотреть рядом с домом вход в бомбоубежище, архитектурный «осколок» страшной войны.

Евгений Козюля, куратор выставки «Минское время», фотограф:

От вокзала город просматривался на всю ширину, и где-то вдали угадывался этот костел. Тут видны постройки частного сектора. Чтобы ориентироваться, на этом месте, где эти дома стоят, сейчас находится музей Янки. Минский политехникум, в котором я учился, так выглядело это здание после войны. Сейчас эта архитектура вся практически сохранена и вполне узнаваема.

Любимой послевоенной забавой всех мальчишек города стала выставка трофейного вооружения. Находилась она в тылах дома офицеров. На спуске в сторону Янки Купалы еще не было зданий. Здесь можно было вступить в танковый и воздушный бой!

Совсем иным в 60-е годы был столичный Парк Челюскинцев. Послевоенное детство минчан немыслимо без самолетов: их использовали как аттракционы. Местный боевой экспонат стал еще и популярной фототочкой.

Гипсовые олени и медведи – в компании таких скульптур прогуливались по аллеям столичного парка минчане полвека назад. Запечатлеть мир детства на память удалось фотографу-историку Виктору Седых.

Культурно-торговое сердце города на протяжении 4 веков – старо-новая гостиница «Европа». Идея своеобразной интроспекции пришла фотографу-историку Анатолию Дрибасу. Из Минска-мегаполиса в Минск губернский можно вернуться всего за одну секунду! Чего стоит только улица Губернаторская, ныне на этом месте известный бульвар на Ленина.

Евгений Козюля, куратор выставки «Минское время», фотограф:

Мы видим какого-то человека из, наверное, рабочей среды, интеллигентов, такая дама с зонтиком... И вот сегодня мы имеем такой вид примерно с этой же точки.

Стрелки минского времени неумолимо двигаются вперед и меняют облик города. Так что спешите запечатлеть Минск сегодня, ведь через пару десятилетий это будет ценной историей для новых поколений! А вдохновляться и изучать летопись любимого города можно бесконечно, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.