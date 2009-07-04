Обелиск на площади Победы. Открытие 4 июля 1954 года

55 лет назад в самом сердце столицы был открыт 38-метровый обелиск в память о воинах и партизанах, павших в боях с фашистами.

Мало кто уже помнит, но до его установки на круглой площади находился символический камень, огороженный цепями. А нынешний монумент должен был появиться на Центральной, а ныне Октябрьской площади.