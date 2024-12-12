Генпрокуратура представит четвёртое издание из серии «Геноцид белорусского народа»

Сохранение мира для Беларуси является наивысшей ценностью. И чтобы беречь спокойствие, которого удалось достичь, необходимо помнить уроки истории, не допускать ее фальсификации, реабилитации нацизма, искажения фактов, ведь это представляет серьезную угрозу безопасности нашего государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабы трагических событий, произошедших на территории Беларуси в годы Великой Отечественной, намного шире, чем предполагалось ранее. Об этом говорят результаты расследования дела о геноциде белорусского народа. Генпрокуратура продолжает находить новые пугающие факты. Доказано, например, что только в лагере «Тростенец» фашисты замучили и убили более 546 тысяч человек. Ранее речь шла о 206 тысячах.

Тему геноцида сегодня обсуждают на полях международной научно-практической конференции в Минске. Форум объединил экспертов из Беларуси, России, Италии, Германии, Польши, Ирана и других стран. На территории отдельных европейских государств сегодня укрепляется идеология неонацизма, и наша главная задача – не допустить возрождения коричневой чумы. В Беларуси развернута масштабная работа по установлению и обнародованию всех фактов событий Великой Отечественной. Мы тесно сотрудничаем с другими странами. Однако помогать готовы не все. В рамках конференции генеральная прокуратура Беларуси представит четвертое издание из серии «Геноцид белорусского народа». Книга посвящена карательным операциям. На ее страницах собраны показания свидетелей и уникальные архивные документы. Некоторые из них станут доступны общественности впервые.