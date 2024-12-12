Генпрокуратура представит четвёртое издание из серии «Геноцид белорусского народа»
Сохранение мира для Беларуси является наивысшей ценностью. И чтобы беречь спокойствие, которого удалось достичь, необходимо помнить уроки истории, не допускать ее фальсификации, реабилитации нацизма, искажения фактов, ведь это представляет серьезную угрозу безопасности нашего государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Масштабы трагических событий, произошедших на территории Беларуси в годы Великой Отечественной, намного шире, чем предполагалось ранее. Об этом говорят результаты расследования дела о геноциде белорусского народа. Генпрокуратура продолжает находить новые пугающие факты. Доказано, например, что только в лагере «Тростенец» фашисты замучили и убили более 546 тысяч человек. Ранее речь шла о 206 тысячах.
Тему геноцида сегодня обсуждают на полях международной научно-практической конференции в Минске. Форум объединил экспертов из Беларуси, России, Италии, Германии, Польши, Ирана и других стран. На территории отдельных европейских государств сегодня укрепляется идеология неонацизма, и наша главная задача – не допустить возрождения коричневой чумы. В Беларуси развернута масштабная работа по установлению и обнародованию всех фактов событий Великой Отечественной. Мы тесно сотрудничаем с другими странами. Однако помогать готовы не все.
В рамках конференции генеральная прокуратура Беларуси представит четвертое издание из серии «Геноцид белорусского народа». Книга посвящена карательным операциям. На ее страницах собраны показания свидетелей и уникальные архивные документы. Некоторые из них станут доступны общественности впервые.
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
В этой книге представлены новые, ранее неизвестные документы, в том числе полученные нами по запросу из Германии приказы Гиммлера и его подчиненных, которые еще раз доказывают тот факт, что фашистская Германия и ее союзники до нападения на Советский Союз за несколько лет были подготовлены к тому, чтобы уничтожать мирное население и воплощать в жизнь свою расовую теорию их превосходства.
Генпрокуратура также продолжает расследование дел в отношении лиц, которые ушли из жизни, но обвиняются в преступлениях без срока давности. В ближайшее время в Верховный суд поступят два новых уголовных дела о геноциде.