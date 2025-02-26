Ведётся масштабная работа против роста преступлений среди несовершеннолетних – Лукьянов

В Беларуси зафиксирован самый низкий уровень преступности за последние 30 лет. Генеральный прокурор Андрей Швед выступил с докладом на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Количество зарегистрированных преступлений в 2024 году сократилось на 14 %. Стало меньше фактов домашнего насилия, убийств, грабежей. Вдвое уменьшилось число экстремистских злодеяний. Стало меньше рецидивов. В статистике на верхней строке – противоправные действия в интернете, клевета и оскорбления. На фоне общего падения преступности белорусы чаще стали попадаться в сети кибермошенников. Правоохранители ведут активную профилактику в этом направлении. Один из инструментов – автоматизированная система обработки инцидентов Нацбанка. Также продолжится работа по предотвращению коррупционных схем. В прошлом году свыше тысячи инцидентов. За хищение и взяточничество к ответственности привлечено более 900 человек, из них 14 занимали ответственное положение.

В прошлом году прокуроры провели больше 8 тысяч проверок. Проведена проверка соблюдения законодательства при оказании населению жилищно-коммунальных услуг. В каждом регионе установлены факты несвоевременного и ненадлежащего исполнения заявок, поступающих на телефонный номер 115. В фокусе внимания остается и вопрос капитального и текущего ремонта жилфонда. Ряд проблем сохраняется и в медицине, социальном обеспечении. Одним из приоритетов в работе надзорных органов остается защита прав несовершеннолетних. Генеральной прокуратурой предложены конкретные решения – оградить детей и подростков от нежелательной информации в интернете. Уберечь их от насаждения нетрадиционных ценностей, вовлечения в незаконный оборот наркотиков и экстремистскую деятельность.

Александр Лукьянов, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Беларуси:

Отдельно было акцентировано внимание на росте преступлений в среде несовершеннолетних. И здесь масштабная общественная работа, профилактика и работа с родителями тоже имеют принципиальное значение. Вместе с тем огромную работу проводит Генеральная прокуратура по выявлению фактов геноцида белорусского народа в ходе Великой Отечественной войны. Масштабная работа, которая была развернута по посещению мест, по сути дела, геноцида, мест казни наших потомков, является очень серьезным эмоциональным мероприятием.

Продолжается кропотливая работа по установлению фактов геноцида против белорусского народа: фиксируется информация от очевидцев тех событий, их родственников, изучают архивные источники. По инициативе прокуратуры, 12 крупным захоронениям жертв геноцида присвоен статус историко-мемориального места погребения. В Гомеле и Бресте установлены памятные знаки жертвам геноцида – «Древо жизни».