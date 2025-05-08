Молодые сотрудники прокуратуры приняли присягу

На страже закона и прав белорусов. Молодые сотрудники прокуратуры 8 мая приняли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественный ритуал состоялся в музее Великой Отечественной войны. В месте, где каждый день вспоминают о подвиге советских солдат и офицеров, клятву свято соблюдать Конституцию Беларуси, пресекать любые нарушения законодательства, активно защищать права и законные интересы граждан дали 32 прокурорских работника из различных регионов страны. Главное для каждого работника прокуратуры – быть честным перед людьми, обществом и законом. Поэтому требования к кандидатам особые – в ведомство попадают только лучшие.

Светлана Некрашевич, помощник прокурора Октябрьского района Минска:

Я выбрала такой путь свой профессиональный, поскольку моя мама из прокурорских сотрудников, она тоже работала в прокуратуре, поэтому я не понаслышке знакома с этой работой. С самого начала знала, что эта работа тяжелая, очень объемная, но очень важная, потому что мы защищаем права и интересы наших граждан, а также отстаиваем честь нашего государства.