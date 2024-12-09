Сотрудники прокуратуры и учащиеся правового класса возложили цветы на месте бывшего концлагеря в Сёмково

Чтобы не забывали ни современные, ни будущие поколения – мировое сообщество 9 декабря вспоминает жертв геноцида, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это страшное преступление, у которого нет срока давности. Расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны раскрывает новые жуткие подробности и обстоятельства.

Факты о детском концлагере в агрогородке Семково всплыли лишь несколько лет назад. После революции в пригороде Минска работал интернат, в нем проживали около 500 ребят. Сотни мальчишек и девчонок в годы оккупации стали жертвами чудовищных опытов. Немецко-фашистские захватчики испытывали на детях лекарства, выкачивали у них кровь. Новых жертв в концлагерь свозили со всего Советского Союза. Об истории интерната стало известно благодаря работе прокуратуры Минской области, которая провела на месте трагедии расследование, в рамках уголовного дела о геноциде.

Антон Лойко, прокурор отдела прокуратуры Минской области:

Были проведены определенные следственные действия, направленные на установление обстоятельств существования данного места принудительного содержания населения. Это, в частности, допросы родственников лиц, которые здесь содержались в качестве узников, были повторно изучены все имеющие архивные документы, историческая литература, а также художественная.