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Сотрудники прокуратуры и учащиеся правового класса возложили цветы на месте бывшего концлагеря в Сёмково

09 декабря 2024 13:39
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Чтобы не забывали ни современные, ни будущие поколения – мировое сообщество 9 декабря вспоминает жертв геноцида, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это страшное преступление, у которого нет срока давности. Расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны раскрывает новые жуткие подробности и обстоятельства.

Сотрудники прокуратуры и учащиеся правового класса возложили цветы на месте бывшего концлагеря в Сёмково-2

Факты о детском концлагере в агрогородке Семково всплыли лишь несколько лет назад. После революции в пригороде Минска работал интернат, в нем проживали около 500 ребят. Сотни мальчишек и девчонок в годы оккупации стали жертвами чудовищных опытов. Немецко-фашистские захватчики испытывали на детях лекарства, выкачивали у них кровь. Новых жертв в концлагерь свозили со всего Советского Союза. Об истории интерната стало известно благодаря работе прокуратуры Минской области, которая провела на месте трагедии расследование, в рамках уголовного дела о геноциде.

Сотрудники прокуратуры и учащиеся правового класса возложили цветы на месте бывшего концлагеря в Сёмково-4

Антон Лойко, прокурор отдела прокуратуры Минской области:
Были проведены определенные следственные действия, направленные на установление обстоятельств существования данного места принудительного содержания населения. Это, в частности, допросы родственников лиц, которые здесь содержались в качестве узников, были повторно изучены все имеющие архивные документы, историческая литература, а также художественная.

Сотрудники прокуратуры и учащиеся правового класса возложили цветы на месте бывшего концлагеря в Сёмково-6

Сегодня на месте бывшего концлагеря работники аппарата прокуратуры Минской области и учащиеся Дзержинского профильного правового класса возложили к месту трагедии цветы. Также для них провели экскурсию. Всего же на территории только Минской области во времена оккупации находилось 88 объектов принудительного содержания населения. О 16 из них стало известно благодаря расследованию уголовного дела о геноциде.

# Великая Отечественная война # Прокуратура Беларуси # Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи

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