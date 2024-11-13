В Минске обсуждают вопросы борьбы с финансированием терроризма и отмыванием преступных денег

Генеральная прокуратура усилит взаимодействие правоохранителей с органами финансовой разведки накануне избирательной кампании. Об этом заместитель генпрокурора заявил в рамках международного форума, участниками которого стали представители Казахстана, Кыргызстана, России, Туркменистана, Узбекистана, Индии, Ирана, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания прокуроров и экспертов стран СНГ – вопросы борьбы с финансированием терроризма и отмыванием преступных денег. С развитием технологий в мире на новый уровень вышла и преступность. Сегодня большая часть крупных преступлений совершается в киберпространстве, а «электронные» деньги в мгновение ока перемещаются с континента на континент. По оценкам ООН, в теневом обороте в мире крутятся сотни миллиардов долларов, которые используются злоумышленниками вовсе не в мирных целях. И хотя есть страны, как, например, Беларусь, где почти забыли об угрозах терактов, она продолжает существовать. Чтобы эффективно противостоять этому, нужны новые законы, которые, например, позволят государствам в полном объеме возвращать из-за рубежа доходы, полученные преступным путем.

Владимир Зимин, исполнительный секретарь Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ:

По действующим международным договорам? этими деньгами будет распоряжаться то государство, которое произвело конфискацию. То есть может получиться так, что нам от этого запроса о конфискации наших денег ничего не достанется. Мы хотим у себя на пространстве СНГ сейчас внести изменения в те договоры, которые регулируют правовую помощь с тем, чтобы восторжествовал принцип «Возвращается все». Актуальна тема противодействия легализации преступных доходов и в преддверии выборов. Отвечая на вопрос о том, отмечается ли сегодня активизация такого финансирования, Алексей Стук отметил, что этот вопрос стоит на контроле. А форум поможет усовершенствовать механизмы работы в этом направлении.