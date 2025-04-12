Трудовой десант во главе с Андреем Шведом обновил аллею Памяти руководителей и работников прокуратуры БССР

В юбилейный год Победы благоустройству и наведению порядка в памятных местах – особое внимание. Трудовой десант сотрудников прокуратуры во главе с Андреем Шведом и ученики правовых классов обновили после зимы аллею Памяти руководителей и работников прокуратуры БССР, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее заложили в 2024 году в знак единения ветеранов надзорного ведомства, действующих и будущих прокурорских работников, а также как символ созидания и процветания страны. Парковую зону будут расширять. Планируется, что здесь будут высаживать деревья совместно с коллегами из других стран в знак укрепления взаимодействия на международном уровне.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Это важно не просто для коллектива, а для любого человека, нашего гражданина. Что для нас аллея Памяти, для руководителей органов прокуратуры, прокурорских работников, это символичное место. И как вы отметили, здесь разные поколения. И наши ветераны, и действующие прокурорские работники, и молодые будущие прокуроры, из классов «Юный прокурор». Все мы здесь получаем и передаем друг другу традиции, лучшие традиции. Субботник вообще это очень хорошее, замечательное дело.

На наивысшей точке Беларуси – горе Дзержинской – порядок сегодня наводят работники Центральной избирательной комиссии. Фронт работы – уборка лесополосы, высадка саженцев ели и кустарника. Сотрудники ЦИК в 2022 году взяли шефство над этой территорией. За это время здесь многое изменилось – на горе установили знак «Сцяг Радзiмы» и флагшток с госфлагом Республики Беларусь. Благоустройство продолжат: в планах – привезти валуны, типовые для ландшафта Беларуси, высадить редкие породы деревьев, а также сделать самые большие в стране солнечные часы.