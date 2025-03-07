На особом контроле! Прокуратура Минской области проверяет готовность сельхозпредприятий к весенним полевым работам
Погода в начале марта не просто шепчет, но и дает аграриям четкую команду: приготовиться! Вот-вот начнутся массовые весенне-полевые работы. Тем временем, за подготовкой сельхозорганизаций к посевной кампании органы прокуратуры осуществляют тщательный контроль, проводя регулярные мониторинги по выявлению недостатков и нарушений. Это поручение Президента, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Элла Маркевич продолжит тему.
Вы должны заботиться о здоровье ваших работников. Здесь вообще какая-то самодельная крестовина на блок поставлена. Трубы эти металлические, если они не нужны, то наверное нужно их положить на пункт приема металлолома, где он у вас складируется. Провода здесь у вас выполнены в скрутку, что недопустимо по эксплуатации электрики. Вы должны этот провод, наверное, полностью поменять.
В сельхозпредприятии «АСБ-Агро Кухтичи» есть незначительные нарушения. Однако в подготовке к посевной важна каждая деталь. Халатность может привести к срыву сроков и даже потере урожая. Поэтому все процессы под строгим контролем.
Вы стараетесь, готовитесь в целом и в общем по всему в компании, но нужно учесть те замечания, которые были озвучены. В первую очередь обеспечить, конечно, безопасные условия труда ваших работников, но и посмотреть, принять дополнительную меру по обеспечению фосфорными удобрениями и посмотреть, чтобы действительно вы были полностью обеспечены семянным материалом.
Александр Янчевский, заместитель директора сельхозпредприятия «АСБ-Агро Кухтичи»:
Безопасность работников у нас на предприятии очень важна. Указанные сегодня недостатки, которые были. Мы, конечно, устраним в ближайшее время и подтянем по технике, по минеральным удобрениям.
Тракторный парк хозяйства внушительный – порядка 40 единиц техники. Ее готовность к выходу в поле – 90 %.
«Уздецкий райагросервис» – крупнейшее в районе и, пожалуй, одно из лучших сельскохозяйственных предприятий по уровню подготовки к полевым работам. Все в соответствии с нормами: от ремонта техники до хранения семенного материала и удобрений. Хозяйство полностью готово к началу нового аграрного сезона. В Уздецком районе работает 10 сельскохозяйственных организаций. Каждая на особом контроле у органов прокуратуры. Регулярно проводятся рейды на механизированные дворы, склады семян и удобрений.
Прокурорские проверки проводятся по всей Минской области. И это дает свои результаты: руководители хозяйств открыто признают факты нарушений и готовы их устранять.
Подробности в видео.