Смертоносный шторм в США унёс жизни по меньшей мере 33 человек

Смертоносный шторм пронесся над центральными и южными штатами США. Жертвами разгула стихии стали по меньшей мере 33 человека, десятки пострадавших доставлены в больницы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего досталось штату Миссури. Мощный торнадо срывал кровли домов, валил деревья и столбы, поднимал в воздух машины. В результате непогоды 300 тысяч потребителей остались без электричества. При этом угроза еще не миновала: жителей предупреждают о риске новых торнадо. Власти штатов вводят режим ЧП и рекомендуют населению по возможности найти надежное укрытие.