Как минимум шесть человек пострадали при мощном урагане в Португалии

Как минимум шесть человек пострадали при мощном урагане «Мартиньо», который обрушился на Португалию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Информация о повреждениях и разрушениях поступает со всей страны.

Сильный ветер, скорость которого порой превышала 100 километров в час, с легкостью валил деревья, опоры линии электропередачи и срывал крыши. Пострадали исторические и архитектурные памятники. На одном из аэродромов ураган перевернул несколько небольших самолетов. В городе Коимбра обрушились трибуны стадиона. В целях безопасности в нескольких регионах отменены занятия в школах, закрыто более 20 шоссе. По прогнозам синоптиков, стихия будет бушевать и в выходные дни.