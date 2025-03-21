Прямой эфир

Как минимум шесть человек пострадали при мощном урагане в Португалии

21 марта 2025 10:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Как минимум шесть человек пострадали при мощном урагане «Мартиньо», который обрушился на Португалию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Информация о повреждениях и разрушениях поступает со всей страны.

Как минимум шесть человек пострадали при мощном урагане в Португалии-2

Сильный ветер, скорость которого порой превышала 100 километров в час, с легкостью валил деревья, опоры линии электропередачи и срывал крыши. Пострадали исторические и архитектурные памятники. На одном из аэродромов ураган перевернул несколько небольших самолетов. В городе Коимбра обрушились трибуны стадиона. В целях безопасности в нескольких регионах отменены занятия в школах, закрыто более 20 шоссе. По прогнозам синоптиков, стихия будет бушевать и в выходные дни.

# Ураган # Природные катаклизмы # Новости Португалии

Другие новости рубрики

Все новости
Власти Литвы заставят своих граждан оплачивать программу милитаризации страны
21 марта 2025 10:37

Власти Литвы заставят своих граждан оплачивать программу милитаризации страны

Маск сообщил, что сотрудники DOGE сталкиваются с угрозами смерти
21 марта 2025 10:27

Маск сообщил, что сотрудники DOGE сталкиваются с угрозами смерти

Херш: Трамп намерен превратить Крым в крупный международный курорт
21 марта 2025 10:02

Херш: Трамп намерен превратить Крым в крупный международный курорт