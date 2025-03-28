Экстренные службы в Таиланде и Мьянме продолжают спасательные работы после землетрясений

Более 150 человек стали жертвами мощного природного катаклизма в Юго-Восточной Азии. Сотни пострадавших, десятки людей числятся пропавшими без вести. Сильнейшие подземные толчки магнитудой 7,7 потрясли утром 28 марта сразу несколько государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейсмическая активность была зафиксирована в странах Центральной Азии, Китае, Вьетнаме и Лаосе. Тяжелее всего пришлось Мьянме и Таиланду. Вслед за первым подземным толчком последовал мощный афтершок. В Бангкоке и Мандалае высотные здания сложились как карточные домики.

Власти Таиланда классифицировали произошедшее в стране землетрясение как крупномасштабное бедствие. На месте обрушения строящейся 30-этажки в Бангкоке работают спасатели. Под грудами бетона погибли три человека, еще 90 числятся пропавшими без вести. В связи с экстренной ситуацией в медучреждениях образовался дефицит препаратов и врачей. Жителей пострадавших районов экстренно эвакуируют. О масштабных разрушениях сообщили и в Мьянме. Наибольший ущерб нанесен городу Мандалай, неподалеку от которого располагался эпицентр землетрясения. Около пяти пролетов моста, соединяющего города Сагайн и Мандалай, оказались под водой. Частично разрушен исторический дворец. В стране введен режим ЧП, людей предупреждают о риске повторных толчков.

Брайан Бапти, сейсмолог Британской геологической службы:

Это очень сильное землетрясение. Оно способно нанести огромный ущерб вблизи эпицентра, и, скорее всего, оно будет ощущаться и дальше. Город Мандалай, который является вторым по величине в Мьянме и имеет население в 2 миллиона человек, находился всего в 17 километрах от эпицентра. Поэтому вполне вероятно, что там будут значительные разрушения и жертвы. В то же время в Мьянме с официальным визитом находится белорусская военная делегация. В Министерстве обороны сообщили, что в результате землетрясения представители нашей страны не пострадали. В пресс-службе белорусского МИД также сообщили, что информации о пострадавших гражданах Беларуси в результате катаклизма в Таиланде и Мьянме не поступало.