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Сильные снегопады в регионах Казахстана привели к сходу лавин

13 марта 2025 06:20
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В Казахстане бушует непогода. Сильные снегопады в различных регионах привели к сходу лавин и заторам на дорогах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильные снегопады в регионах Казахстана привели к сходу лавин-2

Высота снежных заносов в некоторых населенных пунктах достигает человеческого роста. Спасатели работают в усиленном режиме. За сутки совершено несколько выездов на поиски и эвакуацию местных жителей. В отдельных случаях для транспортировки больных пришлось задействовать спецтехнику. Непогода привела к обрывам линий электропередачи и оставила без света 13 населенных пунктов. В большинстве регионов страны объявлено штормовое предупреждение.

# Природные явления # Погода # Природные катаклизмы

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