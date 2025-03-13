Сильные снегопады в регионах Казахстана привели к сходу лавин

В Казахстане бушует непогода. Сильные снегопады в различных регионах привели к сходу лавин и заторам на дорогах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высота снежных заносов в некоторых населенных пунктах достигает человеческого роста. Спасатели работают в усиленном режиме. За сутки совершено несколько выездов на поиски и эвакуацию местных жителей. В отдельных случаях для транспортировки больных пришлось задействовать спецтехнику. Непогода привела к обрывам линий электропередачи и оставила без света 13 населенных пунктов. В большинстве регионов страны объявлено штормовое предупреждение.