16 человек погибли при мощных наводнениях в центральных штатах США

Центральные штаты США страдают от мощнейшего наводнения. Непогода унесла не менее 16 жизней, среди погибших есть и дети, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. К серьезным затоплениям привели проливные дожди. С субботы ливни не прекращаются, и уровень воды местами превысил отметку в 14 метров. Дома стоят по крыши в воде.

Более 40 миллионов человек, проживающих на территориях от долины Огайо до юго-востока Техаса, находятся в зоне риска. Здесь объявлен наивысший уровень угрозы из-за паводков. Спасатели на лодках экстренно перевозят людей в безопасные места. В пострадавших районах фиксируются массовые отключения электричества. Прогнозы на ближайшие дни неутешительны. По данным метеорологов, циклон остановится над пострадавшими штатами и вскоре принесет новую волну наводнений. Кроме того, над ними нависла и угроза торнадо.