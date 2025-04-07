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16 человек погибли при мощных наводнениях в центральных штатах США

07 апреля 2025 08:18
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Центральные штаты США страдают от мощнейшего наводнения. Непогода унесла не менее 16 жизней, среди погибших есть и дети, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. К серьезным затоплениям привели проливные дожди. С субботы ливни не прекращаются, и уровень воды местами превысил отметку в 14 метров. Дома стоят по крыши в воде.

16 человек погибли при мощных наводнениях в центральных штатах США-2

Более 40 миллионов человек, проживающих на территориях от долины Огайо до юго-востока Техаса, находятся в зоне риска. Здесь объявлен наивысший уровень угрозы из-за паводков. Спасатели на лодках экстренно перевозят людей в безопасные места. В пострадавших районах фиксируются массовые отключения электричества. Прогнозы на ближайшие дни неутешительны. По данным метеорологов, циклон остановится над пострадавшими штатами и вскоре принесет новую волну наводнений. Кроме того, над ними нависла и угроза торнадо.

# Природные катаклизмы # США

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