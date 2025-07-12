Москва знает, где производят ракеты TAURUS – Степашин

Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин призывает Берлин проанализировать решение отправлять Киеву крылатые ракеты Taurus, которые могут быть применены для ударов вглубь Российской Федерации. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в парламенте ФРГ с намерением передавать Украине ракеты выступил канцлер этой страны Фридрих Мерц.

Степашин подчеркнул, что Москва «будет расценивать, если такие ракеты пойдут в Украину и будут лететь в центр нашей страны, как включение Германии в активные боевые действия против нашей страны». Местонахождения предприятий, производящих Taurus РФ известны, подчеркнул он.

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