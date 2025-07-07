Как святые Пётр и Феврония помогают в семейной жизни? Поговорили с протоиереем

Совсем скоро мы встретим День семьи, любви и верности. По сложившейся доброй традиции он празднуется 8 июля, в День памяти святого благоверного князя Петра и княгини Февронии, Муромских чудотворцев. Где можно помолиться у мощей святых супругов? Как являют они свою помощь? Что происходит в таинстве венчания?

Протоиерей Владимир Герасименко, настоятель прихода Богоявленского храма города Минска:

Люди сюда приходят с совершенно разными вопросами. У кого-то нет детей, просят помощи святых Петра и Февронии о даровании деток. Бывают неприятные отношения между супругами в семье, просят мира в семье. Бывает подарование супруга или супружницы. Я не могу сказать, что здесь все покрыто чудесами, но удивительнейшие вещи совершаются. Может быть, это не каждый день, но во всяком случае у нас есть книги отзывов, где люди оставляют какие-то благодарственные записи, что с ними происходило. Должен сказать, что я здесь венчал две пары людей, которые еще в 2011 году, стоявшие в очереди к святым, познакомились. Вот я уже их деток покрестил.

Частое явление в наше время – это скандалы между мужем и женой, что очень печально. Но, тем не менее, если есть желание примириться, у них не получается бывает, что или супруга придет к священникам, или вместе. И беседы у нас, молитвы. Вы знаете, очень много семей не расходятся, продолжают супружескую жизнь уже в более спокойных обстоятельствах.