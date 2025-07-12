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Трамп видит в Зеленском препятствие – FT

12 июля 2025 09:10
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Трамп видит в Зеленском препятствие – FT-0

Владимир Зеленский воспринимается президентом США Дональдом Трампом в качестве важнейшего препятствия к заключению мира в Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.

В материале указано, что факторов, которые могли бы указать на большее расположение Вашингтона к Киеву, нежели к Москве, мало.

Подчеркивается, что по мнению западных союзников Киева, глава Белого дома имеет предрасположение видеть президента РФ Владимира Путина как партнера в переговорном процессе, а Владимира Зеленского – как препятствие на пути к мировой сделке.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Путин # Дональд Трамп # Владимир Зеленский

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