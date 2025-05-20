Прямой эфир

Свято-Успенский Жировичский монастырь празднует 505-летие

20 мая 2025 10:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Жемчужина белорусского православия Свято-Успенский Жировичский монастырь празднует 505-летие с момента основания и 555-летие обретения чудотворной иконы Жировичской Божией Матери, которая считается покровительницей Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Со знаковыми датами соотечественников поздравил Президент, отметив, что миллионы людей обретают надежду, прикасаясь к чудотворной иконе, и духовно обогащаются, посещая обитель. 20 мая в храме особенно многолюдно.

Свято-Успенский Жировичский монастырь празднует 505-летие-2

В обители проходят торжественные молебны и традиционный крестный ход. Впервые присутствует 21 архиерей, из них 5 митрополитов из Беларуси и России. Верующие приехали со всех уголков не только нашей страны, но и зарубежья, чтобы коснуться уникальной святыни. 

Образ Жировичской Божией Матери считается самой маленькой в мире нерукотворной иконой, которая прославилась чудесами исцеления. Происхождение ее неизвестно. По преданию, икона дважды явилась миру: в первый раз – на ветвях груши, второй – на камне. Впоследствии он был освящен в качестве святого престола Явленской церкви.

Свято-Успенский Жировичский монастырь празднует 505-летие-4

Мы приехали в паломническую поездку из города Лиды, от храма Всех Святых. Сегодня большая дата у иконы Жировичской Божьей Матери. Три пятерки, 555 лет. Мы уже сходили и к ней поклонились. Благодарила Богородицу за то, что у моей младшей доченьки родился ребеночек, которого у нее очень долго не было.

Свято-Успенский Жировичский монастырь празднует 505-летие-6

Главная святыня нашей Беларуси. Здесь такое место благостное. Здесь время по-другому течет, его даже не замечаешь. Здесь как бы отдыхаешь. Праздник души, торжество торжеств.

Свято-Успенский Жировичский монастырь празднует 505-летие-8

Двери Жировичского монастыря вот уже более пяти веков открыты для верующих. Даже в периоды войн и гонений люди обретали здесь убежище. Сегодня духовный центр Беларуси не только бережно хранит свое наследие, но и обретает новую жизнь благодаря масштабной реконструкции, которая началась по поручению Президента. Значительно обновились объекты и территория комплекса.

Накануне юбилея реставрационные работы провели в центральном Свято-Успенском соборе, восстановительные идут в Явленской и Георгиевской церквях. Благодаря вниманию государства, профессионализму строителей и стараниям священнослужителей монастырь по праву является центром белорусского православия.

# Религия # Православные в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Свыше 250 слушателей и 35 спикеров – в Минске обсуждают пути развития промышленного комплекса Беларуси
20 мая 2025 10:43

Свыше 250 слушателей и 35 спикеров – в Минске обсуждают пути развития промышленного комплекса Беларуси

Минск и Пекин наладили регулярное грузовое железнодорожное сообщение
20 мая 2025 10:40

Минск и Пекин наладили регулярное грузовое железнодорожное сообщение

Лукашенко: вторичные ресурсы – наше второе золото и резерв роста экономики, но мы ими слабо занимаемся
20 мая 2025 10:36

Лукашенко: вторичные ресурсы – наше второе золото и резерв роста экономики, но мы ими слабо занимаемся