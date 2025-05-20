Жемчужина белорусского православия Свято-Успенский Жировичский монастырь празднует 505-летие с момента основания и 555-летие обретения чудотворной иконы Жировичской Божией Матери, которая считается покровительницей Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Со знаковыми датами соотечественников поздравил Президент, отметив, что миллионы людей обретают надежду, прикасаясь к чудотворной иконе, и духовно обогащаются, посещая обитель. 20 мая в храме особенно многолюдно.

В обители проходят торжественные молебны и традиционный крестный ход. Впервые присутствует 21 архиерей, из них 5 митрополитов из Беларуси и России. Верующие приехали со всех уголков не только нашей страны, но и зарубежья, чтобы коснуться уникальной святыни. Образ Жировичской Божией Матери считается самой маленькой в мире нерукотворной иконой, которая прославилась чудесами исцеления. Происхождение ее неизвестно. По преданию, икона дважды явилась миру: в первый раз – на ветвях груши, второй – на камне. Впоследствии он был освящен в качестве святого престола Явленской церкви.

Мы приехали в паломническую поездку из города Лиды, от храма Всех Святых. Сегодня большая дата у иконы Жировичской Божьей Матери. Три пятерки, 555 лет. Мы уже сходили и к ней поклонились. Благодарила Богородицу за то, что у моей младшей доченьки родился ребеночек, которого у нее очень долго не было.

Главная святыня нашей Беларуси. Здесь такое место благостное. Здесь время по-другому течет, его даже не замечаешь. Здесь как бы отдыхаешь. Праздник души, торжество торжеств.