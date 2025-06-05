Визит Патриарха Кирилла подтверждает духовное единство белорусского и российского народа – Румак

Она – пример поразительного синтеза: государственного служения и святости. Это подчеркнул Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Предстоятель Русской Православной Церкви возглавил богослужение в сослужении Патриаршего экзарха Вениамина в Крестовоздвиженском соборе.

История монастыря, одного из старейших обителей Беларуси, неразрывно связана с именем преподобной Евфросинии Полоцкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей: Визит Святейшего Патриарха Московского всея Руси Кирилла еще раз подтверждает духовное единство белорусского и российского народа. Родство, которое ничто не может нарушить, даже в эти времена непростые, притеснений и санкций в отношении и Беларуси, и России, но вот эти места объединяют.

Главная достопримечательность монастыря – Спасо-Преображенская церковь, построенная в XII веке. Внутри ее почти полностью сохранились фрески тех времен. Главными реликвиями являются воссозданный Крест преподобной Евфросинии и серебряная рака с мощами святой. Поклониться им сегодня приехали тысячи паломников.

Празднества в Полоцке начались с утренней Божественной литургии в Софийском соборе.

После Божественной литургии верующих объединил крестный ход. По маршруту от Софийского собора к Спасо-Евфросиниевскому монастырю раньше ходила и небесная заступница нашей страны. Праздновать знаковое событие в Полоцке будут до середины июня. В программе – большая выставка-ярмарка, духовные встречи, культурные мероприятия.