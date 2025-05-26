Гродненской епархии исполнилось 125 лет! Архиепископ рассказал о развитии православия в регионе

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились в архиепископом Гродненским и Волковысским Антонием. Олег Лепешенков, СТВ:

В воскресенье 25 мая Гродненской епархии исполнилось 125 лет, но история православия на гродненских землях гораздо длиннее.

Архиепископ Гродненский и Волковысский Антоний:

Да, этот год – юбилейный для принеманского края. 125 лет назад было принято решение святейшим правительствующим синодом об учреждении отдельной Гродненской епархии, которую выделили из состава Литовской епархии. И гродненским архиереем был усвоен титул епископов гродненских и брестских с местом пребывания в кафедральном губернском городе Гродно.