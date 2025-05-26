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Гродненской епархии исполнилось 125 лет! Архиепископ рассказал о развитии православия в регионе

26 мая 2025 13:18
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В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились в архиепископом Гродненским и Волковысским Антонием.

Олег Лепешенков, СТВ:
В воскресенье 25 мая Гродненской епархии исполнилось 125 лет, но история православия на гродненских землях гораздо длиннее.

Гродненской епархии исполнилось 125 лет! Архиепископ рассказал о развитии православия в регионе-2

Архиепископ Гродненский и Волковысский Антоний:
Да, этот год – юбилейный для принеманского края. 125 лет назад было принято решение святейшим правительствующим синодом об учреждении отдельной Гродненской епархии, которую выделили из состава Литовской епархии. И гродненским архиереем был усвоен титул епископов гродненских и брестских с местом пребывания в кафедральном губернском городе Гродно.

Гродненской епархии исполнилось 125 лет! Архиепископ рассказал о развитии православия в регионе-4

Архиепископ Гродненский и Волковысский Антоний:
Но, конечно, история православия на Гродненщине уходит в далекую древность. Активное распространение нашей святой веры на этих землях начинается незадолго до крещения Руси. Об этом свидетельствуют храмы, которые очень активно возводились в самом Гродно, особенно в XII веке.

Подробности смотрите в видео.

# Религия # Православные в Беларуси

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