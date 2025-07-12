Валерия Бернатович рассказала о подготовке к конкурсу исполнителей эстрадной песни в Витебске

На повестке дня XXXIV Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск». Нашу страну представляет Валерия Бернатович. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Валерия Бернатович, представитель Беларуси на XXXIV Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2025».

Ольга Бурлакова, ведущая:

Прямо сейчас немного информации о нашей прекрасной исполнительнице. Поет она уже более 10 лет, учится в музыкальном колледже искусств. Решила покорять впервые «Славянский базар». Александр Меженный, ведущий:

Если мы говорим про конкурс, то главное – участие и победа. Вот к главному призу настроена? Есть какие-то ощущения, что именно я должна быть первой и буду?

Валерия Бернатович, представитель Беларуси на XXXIV Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2025»:

Конечно, хотелось бы очень. Это даже, наверное, скрывать не будем. Каждый хотел бы получить главный приз. Но, я думаю, что все будет хорошо, потому что было приложено очень много усилий. Очень большая команда. Я верю в то, что все будет классно. Александр Меженный:

Какие композиции прозвучат в твоем исполнении? Валерия Бернатович:

Первый день «Мировой хит» – Ain’t Nobody, зажигательный, энергичный. А во второй день – «Однажды», слова Анны Селук, музыка Евгения Олейника.