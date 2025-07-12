Валерия Бернатович рассказала о подготовке к конкурсу исполнителей эстрадной песни в Витебске
На повестке дня XXXIV Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск». Нашу страну представляет Валерия Бернатович.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Валерия Бернатович, представитель Беларуси на XXXIV Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2025».
Ольга Бурлакова, ведущая:
Прямо сейчас немного информации о нашей прекрасной исполнительнице. Поет она уже более 10 лет, учится в музыкальном колледже искусств. Решила покорять впервые «Славянский базар».
Александр Меженный, ведущий:
Если мы говорим про конкурс, то главное – участие и победа. Вот к главному призу настроена? Есть какие-то ощущения, что именно я должна быть первой и буду?
Валерия Бернатович, представитель Беларуси на XXXIV Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2025»:
Конечно, хотелось бы очень. Это даже, наверное, скрывать не будем. Каждый хотел бы получить главный приз. Но, я думаю, что все будет хорошо, потому что было приложено очень много усилий. Очень большая команда. Я верю в то, что все будет классно.
Александр Меженный:
Какие композиции прозвучат в твоем исполнении?
Валерия Бернатович:
Первый день «Мировой хит» – Ain’t Nobody, зажигательный, энергичный. А во второй день – «Однажды», слова Анны Селук, музыка Евгения Олейника.
Ольга Бурлакова:
Ты принимала участи в отборе песни для себя?
Валерия Бернатович:
Да, конечно. Мы всей командой выбирали этот репертуар еще к национальному отбору. У меня после национального отбора репертуар не менялся. Мы только меняли в целом вокальную составляющую, аранжировки, то есть доводили до идеала. Но репертуар всех устроил, потому что выбирали мы его очень кропотливо.
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