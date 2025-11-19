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Кубок сильнейших спортсменов по плаванию впервые принимает Минск

19 ноября 2025 18:02
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Кубок сильнейших спортсменов по плаванию Минск принимает впервые. К грандиозным соревнованиям готовились тщательно. Для белорусов это один из главных стартов сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кубок сильнейших спортсменов по плаванию впервые принимает Минск-2

Новый столичный бассейн, построенный по всем международным стандартам, имеет возможность проводить турниры как на длинной воде (50 метров), так и на короткой. На Кубке сильнейших спортсменов участники разыграют 46 комплектов наград в 25-метровой чаше. Представительство внушительное, 11 стран. Аналогов такого турнира Беларусь не проводила.

Кубок сильнейших спортсменов по плаванию впервые принимает Минск-4

Специально для турнира разработаны дизайнерские медали, а талисманом соревнований станет белорусский бобер. Каждый, кто взойдет на пьедестал, получит и сладкий сувенир, имбирный пряник.

Подробнее в видеоматериале.

# Плавание

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