Кубок сильнейших спортсменов по плаванию впервые принимает Минск

Кубок сильнейших спортсменов по плаванию Минск принимает впервые. К грандиозным соревнованиям готовились тщательно. Для белорусов это один из главных стартов сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Новый столичный бассейн, построенный по всем международным стандартам, имеет возможность проводить турниры как на длинной воде (50 метров), так и на короткой. На Кубке сильнейших спортсменов участники разыграют 46 комплектов наград в 25-метровой чаше. Представительство внушительное, 11 стран. Аналогов такого турнира Беларусь не проводила.