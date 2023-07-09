Денег не жалели, восстанавливали по кирпичику. Как Минск возвращали к мирной жизни после войны

Новости Беларуси. 3 июля, как ни одна другая дата в нашей истории, заставляет задуматься об истинной ценности мира, независимости и свободы. Ведь многие постсоветские страны отождествили свою независимость с распадом СССР. Но белорусы на референдуме определили, когда им отмечать этот праздник и какой смысл он несет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Тем самым подчеркнули, что наша судьба как нации решалась именно в годы Великой Отечественной войны, когда в Германии созрел план «Ост» (согласно ему нас бы просто истребили) и когда нацисты приступили к его исполнению. Жгли белорусские деревни вместе с жителями, заправляли газовые камеры, обустроили десятки концлагерей, проводили страшные опыты над нашими детьми.

Белорусская столица была практически полностью разрушена. Из уцелевших зданий – Театр оперы и балета, Дом правительства. После освобождения Минск еще долго оставался заминированным и терпел налеты вражеской авиации. Многие жители его покинули, а многие не вернулись с фронта. Но город не сдался. Как белорусскую столицу возвращали к жизни и почему это сродни отдельному подвигу? Об этом наш экскурс в историю Минска.

С историком Павлом Трубчиком встречаемся в самом центре Минска. Утром площадь Независимости в лучах яркого солнца. Для операторов совсем нежелательный фактор, а чтобы насладиться городом, именно то, что надо. Но таким Минск был не всегда. Мы погружаемся в самые страшные страницы истории города. В июле 1944-го, сразу после освобождения, он был в руинах. Тогда даже казалось, что Минск восстановлению не подлежит. Решение о восстановлении Минска на прежнем месте принято по инициативе Сталина Ольга Коршун, СТВ:

Говорят, что Сталин, проезжая через нашу столицу, увидел, насколько Минск был разрушен, и предложил не отстраивать столицу заново, а где-то в 10 километрах возвести новый город, который станет столицей послевоенной Белорусской Советской Социалистической Республикой. Это правда?

Павел Трубчик, заместитель директора Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук:

Действительно 15 июля Сталин двигался на Постдамскую конференцию на поезде, здесь была его остановка. Но именно по его инициативе было принято решение, чтобы Минск восстанавливать именно на этом месте. Были предложения построить город немного в стороне, в частности в восточной части, где сейчас находится тракторный завод. Но было принято решение начать его восстанавливать здесь.

В том, что Минск останется на своем месте, немалую роль сыграло здание правительства. Оно одно из немногих в городе, которое уцелело после бомбежек. А вот знаменитую статую Ленина немцы переплавили на металл. После войны ее восстановили по тем же наброскам, которые чудом остались в мастерской автора в Ленинграде. 500 миллиардов долларов. Примерно столько ушло на восстановление столицы после войны Ольга Коршун:

Сколько денег было потрачено на восстановление города? Можно сегодня сосчитать?

Павел Трубчик:

Точную цифру назвать достаточно сложно. Можно сказать, что советское руководство не жалело средств на восстановление Минска. И то, что мы видим сегодня на проспекте Независимости, это достаточно уникальные архитектурные решения. Каждое здание индивидуально проектировалось, но в то же время оно входит в единый архитектурный комплекс. В целом ущерб Беларуси за годы войны в денежном эквиваленте оценивается в 75 миллиардов советских рублей. Ольга Коршун:

Можно эту цифру конвертировать по нынешнему курсу? Павел Трубчик:

Это очень большие деньги, даже по нынешним временам. Если брать в долларовом эквиваленте, это примерно 500 миллиардов долларов. Несколько годовых бюджетов республики.

Но самый большой ущерб – это человеческие потери. До войны население Минска составляло около 240 тысяч человек. После – всего 70-80 тысяч. В городе негде было жить. Люди ютились в бараках, палатках и землянках. Но несмотря на бытовые тяготы, минчане не пали духом. Этот моральный подъем отмечают даже историки.

Павел Трубчик:

Война закалила морально в том числе и минчан. Все хотели как можно быстрее восстановить город. Восстановление началось с первых дней освобождения. И это несмотря на то, что и в конце июля, и в августе были налеты немецкой авиации, город бомбили. Минчанами выдавались личные карты участников восстановления Минска, за весь период было выдано 37 тысяч карт. В октябре 1944 года был проведен первый так называемый воскресник, когда несколько тысяч человек вышли на восстановление города. И это не только разбор завалов. Ставили задачу – максимально сохранить строительные материалы, то есть отбирали кирпич, который использовали для строительства. И не только кирпич, шла заготовка щебня. Стройматериалов не было. Еще до освобождения руководству СССР представляли варианты восстановления белорусской столицы. Главный вопрос был в том, какой проект выбрать. Максимально сохранить довоенный облик, реставрировать выгоревшие практически дотла здания или придать Минску совершенно новый вид. Остановились на втором. Хотя не всем эта идея пришлась по вкусу. Но, наверное, некоторые задумки советских архитекторов в полной мере мы оценили только сейчас. Главный проспект Минска мог быть похож на улицу Карла Маркса Павел Трубчик:

Нужно было предусматривать условия последующего развития города, поэтому за основу был взят проект, который существенно изменил довоенный облик столицы. Был спроектирован проспект Независимости, который мы видим сегодня. Ширина его составляет 48 метров. Хотя в одном из архитектурных планов был предложен гораздо более узкий главный проспект, в два раза – 24 метра, как сегодня выглядит улица Карла Маркса. Время показало, что это решение было верным. Ольга Коршун:

Восстанавливали не только архитектуру, красоту города, не только жилищный фонд, но и промышленный потенциал города.