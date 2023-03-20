Почему украинцы жгли Хатынь во время ВОВ, а мы об этом узнали только сейчас? Рассказал историк

Новости Беларуси. 22 марта исполнится 80 лет со дня трагедии в Хатыни. Почему спустя время мы снова слышим идеи возрождения фашизма? Кто они – современные коллаборанты? Где в Беларуси ставят вакцину от коричневой чумы? Важный разговор на площадке ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Все ли известно у нас о Хатыни? Потому что для большого поколения белорусов это уже некая незыблемая вещь, которую нужно воспринимать как аксиому. Не надо копаться, хорошо это или плохо. Единственное, что мы совсем недавно в публичную плоскость вывели, что украинцы были одними из тех, кто сжег Хатынь. Почему так делали? Потому что, наверное, союзная республика. Не хотелось, наверное, это поднимать. Нам нужно знать всю правду либо в этих исторических моментах нужно что-то умалчивать, чтобы спокойствие в обществе было?