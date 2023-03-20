Почему украинцы жгли Хатынь во время ВОВ, а мы об этом узнали только сейчас? Рассказал историк

Новости Беларуси. 22 марта исполнится 80 лет со дня трагедии в Хатыни. Почему спустя время мы снова слышим идеи возрождения фашизма? Кто они – современные коллаборанты? Где в Беларуси ставят вакцину от коричневой чумы? Важный разговор на площадке ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Все ли известно у нас о Хатыни? Потому что для большого поколения белорусов это уже некая незыблемая вещь, которую нужно воспринимать как аксиому. Не надо копаться, хорошо это или плохо. Единственное, что мы совсем недавно в публичную плоскость вывели, что украинцы были одними из тех, кто сжег Хатынь. Почему так делали? Потому что, наверное, союзная республика. Не хотелось, наверное, это поднимать. Нам нужно знать всю правду либо в этих исторических моментах нужно что-то умалчивать, чтобы спокойствие в обществе было?
Павел Трубчик, заместитель директора Института истории НАН Беларуси:
Следует понимать, что история должна всегда базироваться на документальных источниках. Что касается Хатыни, то можно с уверенностью говорить, что в настоящее время об этом преступлении известно все. Буквально сегодня была презентация сборника документов по Хатыни, состоялась в Национальном архиве Беларуси. Фактически белых пятен по Хатыни не существует в настоящее время. Но тут следует понимать, что те или иные факты, события могут подаваться по-разному. Что касается украинцев, об этом было известно и в советской историографии, что там принимали участие этнические украинцы, но было принято решение не актуализировать эту проблему, потому что жили в одном государстве, чтобы не создавать антинациональные, враждебные настроения между белорусами, украинцами. Естественно, это не афишировалось. Но, конечно, тут сделано очень многое. Но огромная задача заключается еще в том, чтобы эти факты, события, которые расследованы и в рамках уголовного дела, доводились до общественности, потому что об этом хорошо знают ученые, мы об этом говорим.
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