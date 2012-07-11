Закон об амнистии вступил в силу в Беларуси. Первые амнистированные выйдут на свободу на следующей неделе

Новости Беларуси. Первые амнистированные начнут выходить на свободу уже на следующей неделе. 11 июля вступил в силу Закон об амнистии, подписанный Президентом.

Это уже 12 амнистия в новейшей белорусской истории. Освободят от наказания около двух тысяч человек и еще семи тысячам сократят срок. В эту категорию попали люди, которые совершили не тяжкие преступления и не представляют угрозы для общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жанна Батурицкая, начальник специального отдела департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь:

После освобождения каждое лицо будет посещено участковым милиционером по месту жительства. Каждому лицу будет предложена помощь и в трудоустройстве, и в бытовом устройстве.

Ни одно лицо не останется просто так на улице. Дети, которые нуждаются в помещении в школах-интернатах, будут туда помещены, в профессионально-технические училища. Пенсионеры и инвалиды будут помещаться в дома инвалидов в случае необходимости, если нет родственников.

Лукашенко подписал закон об амнистии

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 июля подписал закон об амнистии. Кроме ранее объявленных категорий, на свободу могут выйти осужденные, у которых на день рассмотрения материалов о применении амнистии до окончания срока наказания остается менее одного года. При этом амнистия не распространяется на тех, кто, отбывает срок за преступления, представляющие большую общественную опасность.

В целом амнистия коснется почти 8 тысяч заключенных. Из мест лишения свободы выйдут около 2 тысяч человек.

Белорусские сенаторы одобрили законопроект об амнистии

Белорусские сенаторы 29 июня на заключительном заседании восьмой сессии одобрили несколько законопроектов. В том числе об амнистии. Документ в первую очередь определяет категории осужденных, которые освобождаются от наказания и с которых снимается судимость.

Палата представителей приняла законопроект об амнистии. Кто попадет под амнистию в Беларуси?

Палата представителей приняла законопроект об амнистии сразу в двух чтениях. И если преступление не относится к тяжким, под амнистию попадут беременные, матери и одинокие отцы несовершеннолетних, пенсионеры, инвалиды 1-й и 2-й группы. Предлагается некоторым заключенным или сократить срок, или вовсе освободить от наказания.

Ожидается, что из мест лишения свободы выйдет около трех тысяч человек, а в целом амнистия коснется почти 8 тысяч заключенных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Каждый из тех, кто будет освобождаться, не останется без внимания. Безусловно, все будут трудоустроены. Во всяком случае, постараемся это сделать. Никто не будет без паспортов.

Сегодня прозвучало предложение одного из депутатов создать комиссии на уровне райисполкомов, которые по каждому конкретному освобождающемуся могли все эти вопросы проработать и кого-то трудоустроить, кому-то паспорт выдать, кого-то поместить на излечение.

Также депутаты приняли во втором чтении законопроект о Следственном комитете. Документ определяет правовые и организационные основы ведомства, которое расследует сейчас практически все уголовные дела.